Почему опыт Азии в условиях эпидемии перестал всех интересовать

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29 октября 2021, 13:40 Источник: melon-panda.livejournal.com

В сравнительной аналитике, в обсуждениях про концепцию противостояния инфекции и всякие общественные меры Японию никто не упоминает - видимо, считается, не интересно. Собеседники, слыша что-то о Японии, машут рукой, мол, что с них взять, это совершенно другие люди. Однако нет, люди примерно одинаковые и хотят одного и того же - не болеть и чтоб их никто не трогал.

Опыт Японии вполне достоин обсуждения, особенно учитывая, что компактная островная страна пережила летом визит олимпийских команд со всего мира, получив после этого самый сильный всплеск случаев и преодолев его довольно быстро.

Карантина, локдауна или как там еще - в Японии не было ни одного дня

При этом с первых дней правительство вывело "формулу 3" - скопление людей, замкнутое пространство, недостаток вентиляции. Все, что приближалось к этой формуле, отменялось сразу же. С введением чрезвычайной ситуации, как и везде в мире, были проблемки на уровне больших бюджетов, поэтому их со временем заменили на систему уровней опасности от 1 до 4.

Уровень повышался в зависимости от сочетания цифр - заболеваемость, загруженность больниц и что-то еще, типа количества выписываемых или тяжелых. Если даже заболеваемость была невысокой, но в больницах оставалось слишком мало свободных мест, уровень не снижался, и это означало отмену мероприятий или ограничения по времени работы. Да, рестораны и питейные заведения тоже рано закрывались, но эта мера лично у меня не вызывает вопросов - логично, что если поток людей в центре города после работы валил по барам, то лучше пусть они, не снимая своих масок, грустные и трезвые едут домой, уменьшая вирусную нагрузку.

Маски - не сняли, причем нигде по Японии не было наказаний или штрафов, все на уровне просьб к посетителям...

В музее или магазине просьба могла быть категоричной, зачастую просто просьба, то есть без маски все равно обслужат. Сейчас стали появляться объявления, что независимо от прививочного статуса пожалуйста будьте в маске.

Маски носят и школьники на протяжении всего учебного дня

Вопросов маски не вызывают, так как ясно, что маска из любого материала сдерживает аэрозоль выделений человека, и этого достаточно, когда это делают все.

Вакцинация в Японии полностью добровольная и бесплатная для всех, включая иностранцев и тех, кто застрял по коротким визам

Именные приглашения с милым конвертиком для хранения приходили с конца весны, по возрасту, начиная с самого старшего - и привиться можно только по предварительной записи . В сентябре очередь дошла до поколения 30-40 летних.

Ввиду добровольности и полной подотчетности подделать ничего невозможно, но и куар-кодов никаких тоже нет, и нет ограничений по посещениям

Никакого напряжения этот вопрос не вызывает, прививку ставят или не ставят меланхолично-равнодушно. Судя по цифрам, в основном, ставят - уже более 70%. На сайте муниципалитета всегда есть обновляемые таблицы с данными, были ли привиты те, кто попал в больницу с короной, и что с ними дальше было. Можно посмотреть не только число, но и возраст всех больных, кто лежал с этим диагнозом.

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