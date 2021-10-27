Голландцы решили не возвращать

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27 октября 2021, 19:53 Источник: chervonec-001.livejournal.com

В 2013 году четыре крымских краеведческих музеев совместно с киевским Музеем исторических драгоценностей направили в тур по Европе принадлежащие им экспонаты из коллекции скифского золота, на что каждый из музеев заключал свой собственный договор с организаторами выставок, а это были Рейнский краеведческий музей и археологический музей Алларда Пирсона.

Стоимость коллекции составляет около 10 млн. евро

Основу экспозиций из 580 артефактов (2000 предметов) составили золотые украшения, найденные при раскопках Усть-Альминского некрополя. Это древнее скифское городище было обнаружено в Крыму в 10 километрах восточнее Симферополя в далёком 1964 году. Найденные золотые украшения и другие артефакты из древнего городища передавались в местные краеведческие музеи.

В конце 2013 года организованная выставка успела побывать в Бонне, в феврале 2014 г. она переехала в Амстердам, а в августе 2014 года должна была вернуться в родные музеи. Однако Украина предъявила на золото скифов свои права. Уже семь лет, длятся судебные разбирательства, а вернулись лишь 19 киевских экспонатов.

По общепринятым правилам (тут можно сослаться на Этический кодекс ИКОМ для музеев), да и по условиям договоров вернуть их обязаны в тот же самый музей. В нашем конкретном случае - это музеи Крыма. Причём совершенно неважно, к территории какого государства полуостров сейчас относится.

Нидерландский окружной суд в 2016-м году решил по-своему

Он вынес решение, что все экспонаты следует направить в Киев. На это решение было подана апелляция и 26 октября 2021 года. Апелляционный суд Амстердама в ней отказал. Отказал на том основании, что предметы из коллекции золота скифов являются "культурным наследием Украины после объявления ею независимости в 1991 года".

Так же суд ссылается на Положение о Музейном фонде Украины

...вернее на изменения, принятые 23 марта 2014 года, т.е. уже после того, как крымчане услышав от свидомых вскрики "чемодан - вокзал - Россия", сказали "Ок" и отчалили со всем полуостровом в родные пенаты.

Стоит отметить, что суд в Нидерландах решил проигнорировать пару важнейших моментов:

1. В 2013 году, когда коллекция покинула полуостров, Крым входил в состав Украины как автономная республика. И, по действовавшей тогда собственной Конституции обладал правовой, организационной, финансовой, имуществнной, ресурсной самостоятельностью. Соответственно именно Крым имеет полное и единственное право на это золото.

2. Суд не стал рассматривать неудобную для него тему с определением текущего, фактического статуса Республики Крым.

Теперь выводы:

- Политизированным решением суд, ничтоже сумняшеся, полностью нарушил международные нормы межмузейного обмена.

- Суды ещё не закончены, есть ещё кассационный суд — Верховный суд Нидерландов. Существует установленный срок три месяца для обжалования решения апелляционного суда, а оно будет обжаловано, можно не сомневаться. Ещё примерно год будут длиться новые слушания. До нового решения коллекция останется на хранении в Нидерландах.

- Сейчас важно, чтобы для будущего коллекция сама по себе физически уцелела, а не ушла по рукам.

- Российские музеи наверняка прекратят всякое сотрудничество с европейскими музеями из-за ненадёжности партнёров и банального воровства...

И самое любопытное. Можно ведь взглянуть на решение суда Амстердама и с другой стороны. Отказывая вернуть крымскую коллекцию и оставляя её Украине, суд своими действиями, даже не отдавая себе отчет, признал, что Крым - это территория России, и ни при каких условиях не станет украинским.

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