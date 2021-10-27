Интегральный показатель реальности грядущей

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

27 октября 2021, 13:53 Источник: neznaika-nalune.livejournal.com

Свихнувшиеся на истерике "глобального потепления" основные мировые СМИ уже много лет интерпретируют любые стихийные бедствия в терминах "потепления" или "изменения климата" если аномалии оказываются не в ту сторону градусника, например, морозы в Техасе или во Флориде.

Очень плохой аргумент

Погода Земли - это стохастическая система с тысячью степеней свободы... Где-нибудь наводнение, где-нибудь дикая жара которая последний раз была лет 50 назад. Где-то морозы которые в данной местности в последний раз помнят только старожилы. Это абсолютно нормальное явление без всякого глобального климатического дрифта.

Но есть хороший интегральный показатель реальности или иллюзорности "глобального потепления" и грядущей "климатической катастрофы": это уровень моря. Величина действительно глобальная, и меняющаяся очень медленно. Её можно пощупать. Это не пасьянсы из компьютерных моделей.

Мировые официозные медиа почти непрерывно кудахтают, что подьём уровня океана в ближайшие годы станет одной из главных катастроф, связанных с глобальным потеплением. Согласно компьютерным моделям ежегодный подьём этого уровня должен составлять 3-5 мм.

Спутниковые наблюдения якобы дают оценку в 3.5-4 мм

Проблема в том что это уже должно быть заметно невооруженным глазом. Есть немало мест где можно "на глазок" сравнить это с тем что было, скажем, 30 лет назад. Это должны быть сейсмически устойчивые, желательно каменистые, береговые линии с какими-то постоянными ориентирами или достаточно узкой пляжной полосой. С тех пор уровень должен был подняться на 12-15 см. На достаточно крутом склоне это должно привести к сдвигу линии прибоя на 2-3 метра, на пологом пляже - на 10 или более метров. Кое-где такие изменения уже можно было бы заметить.

Например, парочка песчано-галечных пляжей на Кейп Коде (штат Массачусеттс), практически без эрозии, и где рядом проходит дорога. То есть пляжная полоса достаточно узкая. Её уменьшение на 2-3 метра, скорее всего, было бы заметно. Но 30 лет назад эти пляжи были точно такими же. Не уменьшились ни на полметра.

Это, конечно, субьективно. Но всё же в мире должны быть тысячи мест на устойчивом, каменистом, берегу моря с какими-нибудь заметными ориентирами и небольшой амплитудой приливов, по которым тренд уровня моря размахом более 10 см был бы уже заметен...

Кто-нибудь заметил эти изменения в подобных местах?

Ну скажем, на монументе затопленным кораблям в Севастополе, или множестве подобных ориентиров? Повышение уровня моря пока видны только на многочисленных графиках, но не в реальном море...

Два года назад мировые новости обошли "катастрофические" картинки из Венеции с полностью затопленной площадью Св. Марка и каналами, вышедшими из берегов. Истерики в прессе, конечно же, связывали это наводнение с общим повышением уровня моря из-за глобального потепления. Но оказывается, максимальный уровень наводнения 2019 года на целых 7 см не дотягивал до уровня рекордного наводнения... 1966 года. При этом в Венеции неблагоприятные местные условия - сам город погружается вниз примерно на 2 мм в год.

На днях в новостях было очередное кудахтанье о том что "многие флоридские ключи через 5 лет могут уйти под воду". В 2017 через них прошел ураган "Ирма", точно через те, довольно малолюдные, места которые мы посещали не раз. Были очень значительные разрушения. Но ни один остров не ушел в пучину. Через год мы уже получали приглашения из небольших отелей где останавливались до урагана: "Приезжайте, мы тут уже всё восстановили".

Ничего уникального в ураганах через флоридские "ключи" нет. Например, в 1935 году примерно через эти же места прошёл мощнейший "Ураган Дня Труда", разрушивший железную дорогу и проведший к гибели, по разным оценкам от 250 до 500 человек. А сами "ключи" через несколько лет были такими же как и прежде.

Есть немало мест в мире с мощной эрозией береговой линии, кое-где могут исчезать целые коралловые атоллы. Но это было всегда, и зависит от местных условий. А вот катастрофического повышения глобального уровня моря, кроме как на картинках "ученых", я до сих про так и не заметил.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости