На Украине опубликован новый президентский рейтинг

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26 октября 2021, 14:54 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Киевский международный институт социологии опубликовал данные свежих социологических опросов в стране. Цифры более чем печальные для украинского президента и для партии власти в Верховной Раде.

Украинцы всё меньше доверяют Зеленскому

Всего за месяц тот потерял сразу четверть своей поддержки среди граждан страны, а рейтинг его в одночасье просел на восемь с половиной процентных пунктов. В сентябре за Зеленского было готово проголосовать 33,3%, а сейчас это лишь 24,7%. Такого мощного падения рейтинга за столь непродолжительное время у нынешнего президента Украины мы ещё ни разу не отмечали. Хотя казалось бы, у того все карты на руках, так как осуществлена зачистка всех крупных ТВ каналов и СМИ, которые находились хоть в какой-то оппозиции к власти, что позволило взять под контроль информационное пространство в стране. Но и это ему не помогает.

У пропрезидентской силы в парламенте "Слуга народа" тоже всё очень грустно

Её не особо высокий рейтинг также просел на четверть. За "Слуг" сейчас готово проголосовать лишь 15,5% потенциальных избирателей, в то время как на выборах в Верховную Раду два года назад партия получила 43,16% электората.

"Слуги народа" впервые с 2019 года потеряли лидерство уступив его "Европейской солидарности", у той 15,7% поддержки. И причина здесь не в росте популярности партии Порошенко (там тоже за месяц потеряно 2%), а скорее в негативном отношении и растущем раздражении украинцев к представителям партии Зеленского.

В последний месяц складывающаяся для действующей украинской власти обстановка пошла в разнос

Тут и скандал с оффшорными миллионами, с которых не отчислялись налоги. Комментируя ситуацию Зеленскому оставалось лишь мычать на тему "ничего особенного здесь нет", "все так делают". Здесь и грязная отставка несогласного с президентом спикера парламента Разумкова.

Сюда же легло и отравление депутата Верховной Рады Антона Полякова, незадолго до этого публично рассказавшего, как за те или иные голосования с нужным для Офиса президента результатом нардепам в туалетах парламента раздают бабло.

Можно вспомнить и проваленную на Украине подготовку к нынешнему отопительному сезону, и сложившуюся в связи с этим критическую ситуацию в разных регионах страны.

Рейтинг Зеленского и далее будет падать

Спасти для него ситуацию может разве что решение тарифного вопроса и серьёзные подвижки со стороны Киева по Донбассу, чего как раз не наблюдается. Наоборот, относительно того же Донбасса, ситуация обостряется, обстрелы усиливаются, представители Киева занимаются откровенным саботажем на переговорах в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Чем дальше, тем всё больше Зеленский становится предметом всеобщего разочарования, оказавшись совсем не тем киношным и няшным Голобородько, на образ которого повелись избиратели. Зеленского выбирали в первую очередь как Антипорошенко, однако он обманул, на деле оказавшись только лишь хорошим актёром, что клялся во время выборов прекратить войну и вражду в стране.

В реальности он проявил себя полным нулём, клоуном в худшем понимании этого слова, поскольку вообще не выполняет свои обещания данные народу. Зеленский не смог стать лидером своего общества. При нём продолжается деградация экономики и деградация системы управления в стране. Зеленский утратил признание и в творческой сфере. Он, по большому счету - лох. Хотя и заявлял о себе обратное.

И в завершение ремарка

Я не понимаю 25% жителей Украины, поддерживающих Зеленского и 15% Порошенко. Неужели им так хорошо живется и все устраивает? Тарифы и цены растут, все разваливается. Государство самоустранилось от решения любых проблем, а чиновники занимаются воровством бюджетных денег и словоблудием.

Идет деиндустриализация Украины, работы становится все меньше. Видимо, за это и скакал майдан...

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