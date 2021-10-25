Оставшись без угля и газа, Украина замахнулась на «зеленый водород»

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25 октября 2021, 18:07 Источник: genby.livejournal.com

Несмотря на то, что 22 октября 2021 г. на Украине уже не работало 43 из 69 тепловых энергоблоков. 23 октября прекратила работу из-за отсутствия угля Славянская теплоэлектростанция, расположенная в Донецкой области Украины.

На самом деле угля еще меньше...

136 тысяч тонн - уголь марки «Д» (довгополуменеве - длинопламенный). Если ее вычесть, то угля вместе марки «Г» (газове - газовый) и «ГД» (смесь Г и Д) осталось 570 тысяч тонн. Расход примерно 50 тысяч тонн за 3 дня. Остатка угля ТЭС хватит всего на месяц.

Купить уголь негде - сами устроили блокаду Донбассу

В мире последнее выгребает Китай, который платит любые деньги. Есть конечно надежды что в декабре привезут 150 тысяч тонн из ЮАР, но это на десяток дней.

Энергетический кризис этой зимы коснулся даже США. В Европе и Китае творится ужас. Купить уголь даже за 6 номиналов 2020 года практически невозможно.

С газом чуть получше. Запасы газа всего на 10 млрд кубов меньше чем в прошлом году. В отличие от прошлого года газовые хранилища уже работают на отбор.

А поскольку избыточные мощности газохранилищ стали сдавать европейцам, из 18,5 млрд кубов, 4 - не украинские. Еще 5 - неснижаемый остаток. Остается 9 млрд кубов + собственная добыча за зиму. В принципе этого в обрез хватает, если зима будет теплой. Но - на 2 градуса холодней - проблема наступит и по газу. Причем, есть обязательства перед Молдовой, у которой закончился контракт с Газпромом. Газпром требует долг в 700 млн долларов, и только тогда будет поставлять по 700 долларов. Молдавия хочет газ по $350, и долг не платить, поскольку он слишком большой. Позиции сторон слишком разные. А значит просить будут у Украины, у которой газа в хранилищах и так в обрез. Продашь миллиард кубов, и сам станешь Молдовой.

В любом случае украинскую промышленность надо остановить...

Топить не чем. Последняя надежда 16 еще советских блоков АЭС. Хотя те давно на последнем издыхании. Сроки эксплуатации неоднократно продлены. Если хоть один из блоков заглохнет, или зима окажется холодней на пару градусов, начнутся веерные отключения. Такая эксплуатация АЭС для них тоже даром не пройдет. Выбытие начнется не в 2025, МАГАТЭ начнет их закрывать раньше. А поскольку строить замену даже не начинали, то блоки будут гонять и дальше не подпуская МАГАТЭ, рискуя новым Чернобылем.

В сухом остатке после 2025 года остаются надежды на водород

Маниловские мечты озвучил Кулеба: "Украина в отношениях с Германией может занять место России, когда речь идет об энергетическом сотрудничестве, именно благодаря зеленому водороду". В Госэнергоэффективности сообщили, что в соответствии с Энергетической стратегией Украины до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млрд кубов.

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