Российский разведывательный спутник «Космос-2551» потерян

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22 октября 2021, 16:34 Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", российский космический аппарат «Космос-2551», который на Западе называют разведывательным, 20 октября 2021 года сошел с орбиты, и его останки сгорели в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады, сообщили специалисты Американского метеорного общества (AMS).

Отмечается, что запуск этого военного спутника в интересах Министерства обороны Российской Федерации с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1В", осуществленного 9 сентября с космодрома Плесецк, оказался неудачным. Аппарат не смог выйти на заданную орбиту.

Падение останков спутника «Космос-2551» было замечено в небе очевидцами в 9 американских штатах и в канадской провинции Онтарио в районе 04:43 по Гринвичу (07:43 мск) 20 октября, сообщили в обществе AMS.

Американские специалисты отметили, что, поскольку, спутник имел небольшую массу - всего около 150 кг, его останки полностью сгорели, не долетев до Земли.

Официально запуск был объявлен успешным

Министерство обороны России 10 сентября заявило, что «старт ракеты-носителя «Союз-2.1В» и выведение на орбиту космического аппарата прошли в штатном режиме», что «космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС», и что «с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме».

Однако по западным данным, включая данные независимых астрономических наблюдателей...

Спутник на орбите не произвел никаких маневров и не подавал никаких зафиксированных радиосигналов, то есть, видимо, не функционировал с момента выхода на орбиту. Аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 300 км с наклоном 96,4 град, и для нахождения на данной орбите нуждался в постоянных коррекциях.

Однако с самого начала никаких коррекций орбиты не производилось, уже с 11 сентября спутник начал снижение, к 11 октября снизился до примерно 180 км, а 20 октября окончательно сгорел в плотных слоях атмосферы над Северной Америкой.

Согласно западным источникам, под порядковым номером «Космос-2551» на орбиту был выведен головной новый спутник оптической разведки серии «Разбег» для Минобороны РФ.

«Разбег» считается малогабаритным спутником оптической разведки нового поколения. Предположительно, «Разбег» имел массу около 250 кг, а возможно, и менее. Видимо, он был оснащен цифровой камерой разработки ОАО «Пеленг» (Белоруссия), имеющей максимальное разрешение 0,9 метра в панхроматическом режиме.

Потеря спутника «Космос-2551» стала еще одним ударом в серии неудач, хронически преследующей в последние годы российские космические разведывательные аппараты.

На схеме: Траектория схода с орбиты и падения космического аппарата «Космос-2551» (с) Marco Langbroek / twitter.com/Marco_Langbroek

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