За визой в США граждан России будут

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22 октября 2021, 15:11 Источник: logofilka.livejournal.com

Российские граждане официально пополнили список «бездомных» с точки зрения Госдепа - у России больше нет американской консульской миссии. Все визы в США, иммиграционные и неиммиграционные, для граждан России теперь будут оформляться через посольство США в Варшаве.

Сегодня были сделаны обновления в Foreign Affairs Manual - руководство для работников консульских служб

После фактического закрытия последнего консульского поста США в России 12 мая, граждане России оказались в подвешенном состоянии. В Москве интервью больше не проводили, а консульства других стран и без того так перегружены визовыми запросами, накопившимися за пандемию, что россияне им не особо были и нужны.

Кое-какие интервью удавалось переносить в другие страны, но процесс был хлопотный и ненадежный...

С сегодняшнего дня россияне официально приписаны к консульству в Варшаве. Все иммиграционные визы, изначально приписанные к Москве, будут оформляться там. Специально просить о переносе дела не нужно.

У Вас нет возможности приехать в Польшу?

- Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Россия теперь в одном списке с Кубой и Сомали...

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