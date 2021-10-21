Сколько получали первые космонавты и за что

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21 октября 2021, 18:13 Источник: periskop.su

Первая такая запись появляется в начале 1962 г. - после полетов Гагарина и Титова, но до полетов №3-4 (Николаев и Попович). Далее, этот же вопрос у него всплывает через год, в феврале 1963-го. Слетавших космонавтов пока всего четыре, еще не полетела Терешкова с Быковским - но условия оплаты уже решили урезать...

От себя добавлю, что даже для 1977-1978 гг. (т.е. спустя 15 лет после упомянутых записей) 500+ рублей суммарного дохода для советских граждан считалось очень хорошо. Ну а для масштаба цен и товаров 1962-63 года - и вообще, реально круто. Плюс многочисленные льготы и "год за три" (как для военных в самых суровых точках, типа Арктики или Чукотки). Даже на Камчатке был "год за два".

Они жили под Москвой, в 30 км от столицы. То есть, космонавтов выделяли не только из когорты всех военных (в целом), но и из когорты летчиков ВВС. И платили им хорошо. Там еще была и большая разовая премия за полет, а также выделение машины после его совершения.

16 марта 1962 г.

"Вчера мне звонил из ЦК КПСС Ф. Р. Козлов. В связи с тем, что Вершинин (главком ВВС) и Малиновский (министр обороны СССР) подняли вопрос о снижении окладов для слушателей-космонавтов с 300–350 до 200 рублей, и предоставлении права министру обороны своим приказом устанавливать оклады космонавтам, не превышающие верхнего предела, установленного решением правительства в «Положении о космонавтах», я передал Козлову по «кремлевке» следующие данные:

Космонавт - оклад. Надбавки за: выслугу лет - звание – класс = Всего

Майор Гагарин 450 - 54 - 90 - 45 = 639

Майор Титов 400 - 49 - 90 - 40 = 579

Майор Комаров 350 - 88 - 90 - 0 = 528

Капитан Быковский 350 - 63 - 70 - 0 = 483

Капитан Шонин 350 - 63 - 70 - 0 = 483

Капитан Волынов 350 - 63 - 70 - 0 = 483

Как видно из этой таблицы, оклады и общее денежное содержание наших космонавтов высокие. Майор Гагарин, например, получает только на сто рублей меньше, чем я".

(т.е. генерал-лейтенант Каманин получает около 740-750 р. "новыми", в рублях масштаба 1961 г. - periskop)...

15 февраля 1963 г.

"Вчера долго обсуждали с Руденко «Положение о космонавтах», утвержденное правительством 30.8.1960 года (№ 866–361). «Положение» сейчас явно устарело, оно дает космонавтам так много всяких материальных благ и привилегий, что даже не создает стимула для желания лететь в космос, особенно лететь повторно.

Космонавты еще до первого полета получают 350 рублей в месяц, год службы им засчитывается за три, срок выслуги в очередном звании сокращен для них в 2–3 раза. «Положение» переработаем и представим на утверждение в правительство.

Разговор о «Положении» возник в связи с представлением Титова к званию «подполковник»

По существующему «Положению» Титову нужно было присвоить звание подполковника 12 ноября 1962 года. В связи с нарушениями им правил уличного движения присвоение звания было задержано. Этот факт положительно сказался на поведении всех космонавтов и самого Титова, но Руденко (первый зам. Главкома ВВС) все же выразил сомнение, нужно ли давать сейчас новое звание Титову. Я высказался за то, чтобы дать звание подполковника Титову и Николаеву, используя существующее «Положение», а затем пересмотреть его".

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