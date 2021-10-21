Новую вариацию дельта-штамма британские медики пока не изучили

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21 октября 2021, 16:28 Источник: el-murid.livejournal.com

Газета Financial Times со ссылкой на учёных сообщила, что распространяющаяся в Великобритании вариация дельта-штамма коронавируса AY.4.2 может быть заразнее на 10—15%, чем исходный вариант.

Вообще-то, заразность — не главная характеристика вируса

Более важной является его летальность

Однако давать полную характеристику новому штамму британские медики не спешат. Либо еще нет данных, либо (что не менее вероятно) для целей информационного террора эта характеристика не подходит. Вполне может быть, что закономерность, когда повышение заразности одновременно означает снижение летальности вируса, наоборот — является оптимистичной информацией. Да, заболеет больше, но умрет меньше. Но оптимизм — не в тренде. Более важен страх перед неизвестным...

За два года «эпидемии» совершенно неизбежно произошло то, что и является одним из основных итогов любой эпидемии: она убила большое количество людей со слабым здоровьем. Вирус ОРЗ опасен в первую очередь таким людям, и не зря ранее медицинская помощь была сосредоточена именно на таких людях, справедливо полагая, что для большей части остальных внутренние ресурсы организма вполне достаточны, чтобы справиться самостоятельно. Поэтому при огромном числе заболевших была небольшая госпитализация, отрасль не попадала в коллапс, всё носило вполне рабочий характер.

Сейчас все прежние протоколы отброшены

Сознательно и без объяснений. Медицина во всех странах сразу же рухнула. Это привело к коллапсу, нехватке мощностей, как следствие — неоказание помощи другим категориям больных, что привело к существенному снижению сопротивляемости организма у гораздо большего числа людей, чем «обычно».

Собственно, число жертв нынешней эпидемии во всех странах укладывается в это объяснение..

Поэтому власти разных стран, упорно игнорируя все рабочие и ранее справлявшиеся протоколы реагирования на инфекционные вспышки, сознательно «подбрасывают» вирусу все новые и новые жертвы. Поэтому «эпидемия» никак не может завершиться естественным путем...

... даже неважно, существует ли пресловутый «ковид» и что он из себя представляет. Важно, что с ним ведется беспощадная борьба с полным игнорированием всех ранее существовавших правил. Простор для творчества безбрежный. Отсюда и видимый результат — миллионы жертв, а «эпидемия»и не думает утихать. Что само по себе заставляет предполагать крайнюю искусственность всего этого мероприятия.

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