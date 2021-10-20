Генпрокурор штата Висконсин выдвинула обвинения фальсификаторам

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20 октября 2021, 13:48 Источник: levik.blog

Удивительное дело: не успели оглянуться, а с момента президентских выборов в США прошёл уже почти целый год! Но несмотря на то, что прошло столько времени, остаются те, кто продолжает верить, что на тех выборах были вбросы, фальсификации, и прочее мухлевание. И на днях оказалось, что нет дыма без огня...

Не зря сторонники Трампа всё это время нам говорили, что не всё так просто

Эти новости пришли из штата Висконсин, где Трамп выиграл с перевесом в 0.25% в 2016 году, но проиграл где-то на 3% в 2020. Власти этого штата всё же нашли наконец тех, кто по их словам попытался незаконно проголосовать на выборах. Против этих злостных преступников выдвинуты серьёзные обвинения. Вернее - против преступниц.

Генеральный прокурор Висконсина Дана Нессел заявила на пресс-конференции о заведении дел против трёх женщин, проживающих в агломерации Детройта. Они подозреваются в попытке фальсифицировать голоса.

Самые масштабные обвинения выдвинуты против 55-летней Нэнси Хуаниты Вилльямс. Власти считают, что она подделала подписи на 26 заявках на получение бюллетеней для голосования по почте. Вилльямс подделывала подписи инвалидов, за которыми ухаживала, и подала от их имени сперва регистрации избирателей, а затем уже запросила бюллетени на свой адрес. Правда, власти засекли её попытку ещё в октябре 2020 года, и бюллетени ей высланы не были. Зато теперь против неё завели дело.

Второй обвиняемой стала 28-летняя Тренэ Майиша Рэйни, которая работает в доме престарелых. Её тоже обвиняют в поддельных подписях при запросе бюллетеней. В обвинении против неё три пункта подделки подписей.

Правда в обоих случаях, система защиты выборов сработала, подписи не сошлись с базой, и бюллетени этим женщинам так и не отправили. Так что в их случае попытки фальсифицировать голосование не увенчались успехом.

То ли дело Карлесс Кларк (ей 59 лет). Она умудрилась взять и проголосовать по почте за себя, и за другого человека - своего внука. Который и сам пошёл голосовать. В отличие от двух предыдущих женщин, госпоже Кларк удалось получить, заполнить и отослать бюллетень от имени своего внука, полагая, что тот не успеет сделать это сам. Но он успел, и в итоге вроде как проголосовал дважды.

Из трёх обвиняемых, Карлесс Кларк - единственная, кто смог всё-таки нелегально проголосовать. То есть на президентских выборах были не только покушения на фальсификации, но и вполне реальный случай, когда кто-то проголосовал на участке, и отправил почтовый бюллетень. Надеюсь, один из этих голосов аннулировали.

Так что смело можно сказать: в Америке тоже фальсифицируют на выборах. Правда, не так масштабно, как в различных других странах...

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