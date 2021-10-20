Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

20 октября 2021, 12:31 Источник: wlord.livejournal.com

Итак, что происходит сегодня? Газовая война? Цены скачут, истерика. Спрос на газ вырос как следствие просчетов зеленой энергетики. В результате просчетов не смогли дать заявленный баланс электроэнергии.

Но это ширма. В реальности искусственно наращивают спрос на газ. В Китае построены газохранилища, которые сейчас активно загружаются. Как следствие растет спрос в ЮВА.

Американцы гонят свой вонючий газ туда, где деньги и спрос

А максимальный спрос именно там. Европа замерзает без газа и пытается выкрутить руки Газпрому, чтобы он увеличил поставки. Что случится, если Газпром нарастит поставки газа? Для этого ему необходимо открыть еще скважины, которые (и это запоминаем) невозможно закрыть...

Технологии добычи газа достаточно примитивны

Такие были в середине прошлого века для добычи нефти. И нефть лилась рекой, то есть ее добыча никак не регулировалась. То есть если Газпром начнет добывать больше газа, может наступить момент, когда предложение станет превышать спрос, и цены на газ упадут, и тогда ажиотажный спрос на газ спадет.

А США смогли нарастить добычу газа?

Да, они нарастили. Но вы забываете, что там добыча сланцевого газа. А это совсем другая технология. И дебет тех скважин невелик. Через полгода скважину уже закрывают, поскольку газа в ней уже нет. То есть американцы достаточно гибко регулируют предложение на рынке газа. И пользуются этим. В отличие от России, где технологии добычи далеки от гибкости рынка.

А рынок газа, формируя хранилища на территории стран-потребителей, получает инструменты для управления ценами на газ...

Так истерика европейских потребителей, как раз и преследует цели в первую очередь повысить предложение газа за счет России. Страны не имеющей ни технологий регулирования объемов добычи газа, ни развитых технологий поставки газа. В отличие от того же Катара с их СПГ.

Поэтому Россия не готова к переходу на спотовые поставки газа, и требование Евросоюза выполнить не может...

На вопрос, что Европа не может поставить под удар производителей, покупающих газ по необоснованно высоким ценам. Что, собственно, руководство ЕС постоянно заявляет. В том числе и в качестве давления на Россию и Газпром. Но так ли это на самом деле? Ну кто на рынке покупает ресурсы, не страхуясь от рисков?

Скорее всего закупки газа происходят на рынке фьючерсов

Поэтому за газ сегодня платят хедж-фонды. Раззорятся? Нет. Фьючерсы на весну уже полезли в гору процентов на 30. И когда цены на газ упадут, а они упадут, когда будут заполнены резервы на зиму, то хеджы возьмут свою цену. И произойдет это ближе к весне. И если к тому времени мы сдадимся на милость длинноногим дамам биржевого фронта без комплексов, и нарастим добычу - можем остаться без штанов...

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