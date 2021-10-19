Почему стрессовые события запоминаются лучше, чем нейтральные

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19 октября 2021, 17:39 Источник: alev-biz.livejournal.com

Неприятные события не только ярче, но и чаще всплывают в памяти, чем те, которые пережиты в спокойном состоянии. Международная команда ученых узнала возможные причины этого.

Многие из нас замечали, что стрессовые ситуации, как правило, оставляют более «глубокий след» в памяти, чем периоды покоя и удовлетворения. Мы можем долгое время помнить, как провалили экзамен, а подробности размеренной прогулки по парку забываем в тот же день... На этот счет у ученых существует две гипотезы:

Первая объясняет такой эффект тем, что оба типа событий сохраняются в мозге совершенно по-разному

Приверженцы второй же настаивают на том, что механизмы памяти в обоих случаях одинаковые

Чтобы пролить свет на этот вопрос, ученые из университетов Рурского (Германия) и Пекинского педагогического (Китай) провели эксперимент с участием 64 добровольцев и опубликовали его результаты в журнале Current Biology. Для 33 участников они устроили стрессовое собеседование, а 31 доброволец прошел через такой же опыт, но в дружеской и спокойной атмосфере.

И тем, и другим испытуемым при этом демонстрировали 24 различных предмета, включая чашку кофе, часы, маркер и тому подобные объекты. Затем ученые просканировали мозг участников при помощи функциональной МРТ. Особое внимание обращали на миндалевидное тело мозга, которое связано с формированием эмоций, в частности страха. Выяснилось, что участники, которые прошли через стрессовое интервьюирование, лучше запоминали демонстрируемые им предметы и людей, которые беседовали с ними, чем те, интервьюирование которых было спокойным.

Авторы исследования связывают это с особенностями нейронной репрезентации в мозгу человека. Механизмы запоминания стрессовых и приятных событий, по мнению ученых, одинаковы, но первые оставляют больший след в памяти, так как теснее «переплетены» с пережитыми сильными эмоциями в нашем мозгу.

Объекты, которые откладываются в памяти в нейтральном состоянии, связаны с гиппокампом (эта часть мозга участвует в обучении), а те, что запоминаются во время сильных эмоций, вероятно, — с миндалевидным телом. Ученые подчеркивают, что для окончательных выводов нужны дальнейшие исследования. Но уже сейчас они выражают надежду, что полученные результаты помогут лучше изучить, а значит, и работать со стрессовыми и травматическими воспоминаниями.

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