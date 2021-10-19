Эрдоган ведет сложную игру с американским авиапромом

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

19 октября 2021, 15:27 Источник: bmpd.livejournal.com

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что, если Вашингтон не продаст его стране партию из 40 новых истребителей F-16 и не проведет модернизацию тех, что уже стоят на вооружении турецких ВВС, Анкара может «вновь открыть тему» по покупке российских Су-35 и Су-57.

Что это — банальный шантаж американцев, или реальные планы по закупке Анкарой российских самолетов? Своим мнением на этот счет с «МК» поделился директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

- Эрдоган ведет сложную игру. С одной стороны, он показывает американцам, что готов за большие деньги закупить у них вооружение. А с другой – пытается их шантажировать: дескать, если не продадите вы, то я куплю самолёты у русских.

Думаю, что этот «турецкий гамбит» ему не поможет по нескольким причинам

Во-первых, у Эрдогана очень плохая репутация в политических кругах США. Хуже, пожалуй, только у Путина и, наверное, больше, чем его, ненавидят только Си Цзиньпина. Но с Китаем и Россией бороться уже поздно – страны большие, с ядерным оружием… Турция, по сравнению с ними - гораздо более легкая цель. И более уязвимая.

На Турции США всегда готовы «потоптаться»

Второй аспект: американцы сворачивают своё присутствие на Ближнем Востоке и в Европе, перенося акцент своей внешней политики на Азиатско-Тихоокеанский регион. Соответственно, важность Турции в их глазах падает по сравнению с 90-ми и «нулевыми» годами. Однако Эрдоган никак не хочет понять, что Турция даже просто географически находится в регионе, к которому американцы теряют интерес.

Кроме того, считает эксперт, то, что Эрдогану кажется большими деньгами, для американского военно-промышленного комплекса и истеблишмента США таковыми не является. Так что если даже, к примеру, Байден в силу тех или иных причин согласится туркам продать самолёты, то Конгресс США эту сделку, скорее всего, заблокирует. Там очень много конгрессменов и сенаторов, которые ненавидят Эрдогана. К тому же очень сильны позиции армянского лобби. Так что шанс подобной сделки очень невысок.

Однако России, в связи с этим, тоже радоваться не стоит...

- Если Турция все-таки решится на подобный демарш, то это будет означать, что она окончательно перешла грань дозволенного. Пока США не обкладывают Турцию такими жесткими санкциями, как Россию или Иран. Но если Анкара вместе с комплексами С-400 закупит ещё и русские боевые самолёты, то это будет просто как красная тряпка для быка. Эрдоган прекрасно понимает, что в таком случае санкции в отношении Турции будут применены самые серьезные. Так что, скорее всего, Россию Эрдоган просто использует с целью давления на США, - считает Руслан Пухов.

По мнению эксперта, Эрдоган, скорее всего, обратится за помощью к Великобритании, с которой у Турции традиционно хорошие отношения. С помощью британцев он попытается получить европейские самолёты Еurofighter. А вот пойдет ли Европа навстречу Лондону и Анкаре – это уже вопрос.

А потому, несмотря на то, что британцы и итальянцы, скорее всего, будут «за», немцы окажутся «против». Так что и здесь шансы турок на то, что Европа им продаст свои Еurofighter, не слишком-то велики.

Можно предположить, что Эрдоган, в конце концов, обратиться к Китаю

Однако, многие их самолёты «сидят» на российских двигателях. Так что это тоже станет большим раздражителем для американцев. Думаю, и эта сделка, по большому счёту, окажется для Эрдогана не лучшим выходом. А потому, возможно, он всеми силами будет пытаться получить европейский самолёт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости