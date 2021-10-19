Стоят ли 150 человеческих жизней повышения стоимости владения легальными «стволами»

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19 октября 2021, 13:50 Источник: www.ng.ru/blogs/zhest

Председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Владимирович Ванеев решил мне парировать утверждая, что 150 человеческих жизней не стоят повышения стоимости владения легальными «стволами» для 6 миллионов россиян, развлекающихся на досуге убийствами животных и стрельбой по тарелочкам.

«Действия правоохранителей понятны. Ведь цифры позволяют весьма наглядно проследить процесс манипулирования общественным мнением, увидеть малоэффективную работу силовиков, высветить их злоупотребления. Так вот, о чем свидетельствует статистика:

1. Из гражданского огнестрельного оружия по злому умыслу в год убивают около 150 человек.

2. С применением огнестрельного оружия вообще, то есть криминального, служебного и армейского, убивают около 7,5 тыс. человек.

3. В гражданском обороте находится немногим меньше 5,9 млн стволов. Это охотничье, спортивное и травматическое оружие, а также наградное.

4. Нелегальный, то есть криминальный арсенал, по экспертным оценкам, составляет от 12 млн до 20 млн единиц армейского автоматического оружия, снайперских винтовок, пистолетов, переносных ракетных комплексов, минно-взрывных устройств и даже пушек.

5. Число преступлений с гражданским оружием по отношению к общему объему преступлений с оружием составляет всего 0,07%.

6. 2/3 преступлений с оружием совершают будущие (курсанты и т.п.), действующие и бывшие сотрудники силовых структур, полиции и армии.

7. В результате нападений с предметами хозяйственно-бытового назначения (ножи, топоры и прочее) погибает 30 тыс. человек в год, ДТП уносят жизни также более 20 тыс. человек...»

Не углубляясь, в очередной раз, в объяснение технических решений, предлагаю господину Ванееву назвать стоимость, в которую он оценивает гибель одного ребенка, застреленного пермским или казанским психопатами. И ответить на вопрос: если ужесточение контроля за «белым» оружием, из которого Тимур Б. и Ильназ Г. как раз и расправились со школьниками и студентами, такая нестоящая мера, с учётом наличия рынка криминального «огнестрела», то есть ли смысл латать ямы на отдельно взятом уездном перекрестке, когда в целом по стране «дураки и дороги»?

А может ну её эту авиационную безопасность, всякие сканеры, досмотры, запреты на провоз жидкостей большого объёма – самолёты ведь давно не захватывали? Дойдём до абсурда – армия с полицией тоже не всем пригодны, ведь абсолютное большинство никогда не становилось жертвами преступлений?

Для тех, кто всё же пожелает погрузиться в тему – здесь по направлению технического решения (ни слова о ПО, кстати).

Также для особо интересующихся можно отыскать материалы разработок экспертов НПО МВД России «Специальная техника и связь» 2018 года по этому же вопросу.

И повторюсь... Я не против гражданского оружия. Да и стрельба из пневматической винтовки – вообще единственный вид спорта, в котором мне удалось достигнуть идеального сочетания результатов и удовольствия...

Но всем нам всю жизнь придётся оплачивать «страховки от дураков» за всё общество. Такова особенность демократического строя. Я готова поступиться личными интересами, привычками, деньгами, комфортом ради того, чтобы где-то в Татарстане или Перми жили, взрослели, влюблялись, создавали семьи и каждый вечер засыпали с улыбкой какие-нибудь совершенно незнакомые мне мальчик или девочка. И это их будущее не оборвалось в один момент, из-за того, что кто-то из отморозков легально приобрёл легальное оружие и смог донести его до школы.

Что же касается финансирования системы контроля, то на это прекрасно найдутся деньги в казне богоспасаемого государства. Например, за счёт сокращения расходов на приобретение ковровых дорожек в здания администраций и финансирования банкетов для чиновников.

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