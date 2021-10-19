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Стоят ли 150 человеческих жизней повышения стоимости владения легальными «стволами»

Всем нам всю жизнь придётся оплачивать «страховки от дураков» за всё общество

, 13:50 Источник: www.ng.ru/blogs/zhest

Стоят ли 150 человеческих жизней повышения стоимости владения легальными «стволами»

Председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Владимирович Ванеев решил мне парировать утверждая, что 150 человеческих жизней не стоят повышения стоимости владения легальными «стволами» для 6 миллионов россиян, развлекающихся на досуге убийствами животных и стрельбой по тарелочкам.

«Действия правоохранителей понятны. Ведь цифры позволяют весьма наглядно проследить процесс манипулирования общественным мнением, увидеть малоэффективную работу силовиков, высветить их злоупотребления. Так вот, о чем свидетельствует статистика:

1. Из гражданского огнестрельного оружия по злому умыслу в год убивают около 150 человек.

2. С применением огнестрельного оружия вообще, то есть криминального, служебного и армейского, убивают около 7,5 тыс. человек.

3. В гражданском обороте находится немногим меньше 5,9 млн стволов. Это охотничье, спортивное и травматическое оружие, а также наградное.

4. Нелегальный, то есть криминальный арсенал, по экспертным оценкам, составляет от 12 млн до 20 млн единиц армейского автоматического оружия, снайперских винтовок, пистолетов, переносных ракетных комплексов, минно-взрывных устройств и даже пушек.

5. Число преступлений с гражданским оружием по отношению к общему объему преступлений с оружием составляет всего 0,07%.

6. 2/3 преступлений с оружием совершают будущие (курсанты и т.п.), действующие и бывшие сотрудники силовых структур, полиции и армии.

7. В результате нападений с предметами хозяйственно-бытового назначения (ножи, топоры и прочее) погибает 30 тыс. человек в год, ДТП уносят жизни также более 20 тыс. человек...»

Не углубляясь, в очередной раз, в объяснение технических решений, предлагаю господину Ванееву назвать стоимость, в которую он оценивает гибель одного ребенка, застреленного пермским или казанским психопатами. И ответить на вопрос: если ужесточение контроля за «белым» оружием, из которого Тимур Б. и Ильназ Г. как раз и расправились со школьниками и студентами, такая нестоящая мера, с учётом наличия рынка криминального «огнестрела», то есть ли смысл латать ямы на отдельно взятом уездном перекрестке, когда в целом по стране «дураки и дороги»?

А может ну её эту авиационную безопасность, всякие сканеры, досмотры, запреты на провоз жидкостей большого объёма – самолёты ведь давно не захватывали? Дойдём до абсурда – армия с полицией тоже не всем пригодны, ведь абсолютное большинство никогда не становилось жертвами преступлений?

Для тех, кто всё же пожелает погрузиться в тему – здесь по направлению технического решения (ни слова о ПО, кстати).

Также для особо интересующихся можно отыскать материалы разработок экспертов НПО МВД России «Специальная техника и связь» 2018 года по этому же вопросу.

И повторюсь... Я не против гражданского оружия. Да и стрельба из пневматической винтовки – вообще единственный вид спорта, в котором мне удалось достигнуть идеального сочетания результатов и удовольствия...

Но всем нам всю жизнь придётся оплачивать «страховки от дураков» за всё общество. Такова особенность демократического строя. Я готова поступиться личными интересами, привычками, деньгами, комфортом ради того, чтобы где-то в Татарстане или Перми жили, взрослели, влюблялись, создавали семьи и каждый вечер засыпали с улыбкой какие-нибудь совершенно незнакомые мне мальчик или девочка. И это их будущее не оборвалось в один момент, из-за того, что кто-то из отморозков легально приобрёл легальное оружие и смог донести его до школы.

Что же касается финансирования системы контроля, то на это прекрасно найдутся деньги в казне богоспасаемого государства. Например, за счёт сокращения расходов на приобретение ковровых дорожек в здания администраций и финансирования банкетов для чиновников.

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