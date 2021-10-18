Во что вложиться на случай мирового экономического кризиса

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18 октября 2021, 15:11 Источник: alexkolos.livejournal.com

Нынешние российские власти очень сильно гордятся тем, что стране удалось накопить неплохие золотовалютные резервы. По официальной статистике на 1 сентября этого года их сумма составила почти $618 млрд. Согласитесь, что это солидная заначка, на случай большого экономического кризиса. Но дело в том, что есть такой вариант, при котором этими огромными деньгами Россия может и не воспользоваться, поскольку они могут «сгореть»…

Как известно, Россия хранит свои ЗВР в нескольких валютах, и драгоценных металлах, преимущественно в золоте

Первая «страшилка», конечно же, касается доллара. Достаточно янки ввести запрет для российских банков осуществлять расчеты в американской валюте, и та часть резервов, которая хранится в долларах моментально заморозится. Наверное, именно поэтому наши власти так активно проводят политику дедолларизации.

Другая часть российских резервов хранится в евро. И тут вроде бы никто ничего запрещать не собирается, но опасность может прийти с другой стороны. ЕС может распасться, и тогда единая европейская валюта просто исчезнет. Скажете это полный бред? Но исключать такую ситуацию нельзя. Давайте вспомним, что Великобритания уже покинула ЕС. Сейчас себя довольно странно ведет Польша, которая отказывается выполнять некоторые европейские законы, и вообще пытается реализовать проект «Междуморье» сплотив вокруг себя страны восточной Европы.

Только недавно совсем жестко обошлись с Францией, которая также начала говорить о необходимости реформы в ЕС. Немцы тоже пытаются вести собственную политику.

Если коротко, то распад Евросоюза вполне может быть...

Ну и третья валюта, в которую потекли наши резервы, это китайский юань. Ну казалось бы тут нам вообще ничего не грозит. Но и тут не все так гладко. Китай регулярно проводит девальвацию юаня, то есть наши вложения и так постепенно обесцениваются. Но в китайской экономике проблемы только нарастают. Банкротство крупнейшего застройщика, это только первая ласточка. И дальше нас может ждать гораздо больше неприятных сюрпризов из Поднебесной.

Когда Россия спешно избавлялась от американских долговых бумаг, то новые вложения были засекречены. Но есть версия, что это были вложения в долговые обязательства других стран. Но в случае обвала на мировых рынках, все это может также успешно обесценится…

Знаю, многие скажут надо немедленно все поменять на золото. Но и тут может ждать неожиданность. Если кризис будет, и людям просто нечего будет кушать, то золото никому будет не нужно. А вместо роста цены благородного металла в космос, мы можем лицезреть его падение.

Как говорится нет денег, это плохо, и когда они есть, тоже есть проблемы, как бы их не потерять. Но парадокс заключается в том, что кризис, который к нам приближается, будет характеризоваться обесцениванием всех фиатных валют, и найти инструмент, в который можно будет вложиться с прибылью, будет довольно сложно.

Лучший способ был бы все доходы вкладывать в российскую экономику. Но почему этого не делали на протяжение последних 20 лет, это скорее вопрос риторический…

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