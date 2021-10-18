У активистки BLM неудобно получилось с предками

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18 октября 2021, 14:17 Источник: nehoroshy.livejournal.com

Бывшая футболистка сборной Англии и «Арсенала» а ныне ярая активистка BLM Алекс Скотт приняла участие в шоу на «БиБиСи», где люди узнают о своих предках. Чтобы получше узнать историю собственной семьи по отцовской линии, она впервые в жизни отправилась на карибский остров, где и припала, так сказать, к архивным источникам.

Каково же было ее удивление, и, не побоюсь этого слова, шок, когда вдруг выяснилось, что ее прекрасный чернокожий предок Роберт Фрэнсис Кумбс не только не был угнетенным, но и сам владел кучей рабов.

Алексе даже показали список живых говорящих инструментов, которыми пользовался уважаемый Роберт Френсисович с 1817 по 1832 годы:

Бывшая футболистка так же узнала, что ее прапрапрадедушка Роберт помимо отношений с ее прапрапрабабушкой Фрэнсис Трейси, произвел на свет двух бастардов от одной из своих явно сексуальных рабынь.

"Это же противоречит всему, за что я борюсь!" - только и сумела выдавить 37-летняя звезда движения за исключительные права негров, после чего расплакалась в прямом эфире.

Выступая после окончания съемок, она добавила: "Я очень хорошо понимала, что мы будем вынуждены углубиться в тему рабства, но я искренне верила, что узнаю о своей семье как о рабах, а не как о рабовладельцах".

Для Алексы Скотт, которая помимо прочего является послом по вопросам психического здоровья (что бы это ни значило), история родной семьи несомненно стала настоящим психическим ударом.

Отдавая дань сочувствия бедной женщине, нельзя не отметить, что вся эта возня с BLM чем-то неуловимо напоминает наших отечественных «историков».

Я имею в виду тот удивительный факт, что всех громче и усерднее требуют покаяния за сталинские репрессии потомки именно тех, кто эти репрессии и организовал.

Замечу, что каяться они почему-то призывают окружающих, а не себя и своих родственников.

Полагаю, данный психический феномен еще потребует своего вдумчивого исследователя.

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