На всех станциях Московского метро запустилась система оплаты проезда по биометрии

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15 октября 2021, 16:51 Источник: rublev.blog

Система тестировалась пассажирами и сотрудниками Транспортного комплекса с начала 2021 года и наконец готова для полноценного запуска. Алгоритм работы Face Pay прост: вы привязываете банковскую карту и «Тройку» к приложению «Метро Москвы», смотрите в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, деньги за проезд автоматически списываются.

Даже руки из карманов не нужно доставать, искать в карманах карточку или смартфон. Не надо сокрушаться, если забыли «Тройку» дома, так как всё для оплаты у вас всегда будет при себе. При этом списание средств и все процедуры с платежом аналогичны тем, как при проходе с банковской картой.

Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, при проходе через турникет сдвиньте вниз маску – система распознает вас быстрее. При этом, особенно на открытых станциях при неярком, кое-где «историческом» освещении система может срабатывать несколько дольше. Для корректной работы сервиса ваше фото должно быть сделано анфас при хорошем освещении, лицо открыто.

Если вы хотите пользоваться Face Pay, то зарегистрироваться лучше заранее, за несколько часов, а не у турникета

По нашим прогнозам, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Мы будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймём, что спрос на новый сервис растёт. Сейчас по одному турникету установлено в каждом вестибюле станций.

И, что больше всего беспокоит отдельных пассажиров, приватность будет на самом высоком уровне: все данные надежно зашифрованы. Камера на турникете считывает биометрический ключ. То есть сравниваются биометрические ключи пользователей Face Pay, а не изображение лица или другие персональные данные.

За 20 минут с момента запуска Face Pay к новому сервису оплаты проезда присоединились уже больше 9000 человек

PS

Госуслуги, мос.ру, симку покупали — паспорт давали? А сам паспорт давно получали? А загран делали? А кредит получали? Там не только паспорт сканируется. Авиабилеты. Социальная карта... Вы серьёзно думаете, что при нынешнем развитии технологий вас так сложно, при желании, отследить? То есть банкам, авиакомпаниям и прочим частным компаниям вы свои лица, паспортные данные, фотографии доверяете, а гос.предприятию нет (хотя у государства и так всё это есть).

«С начала сентября, когда распознавание лиц в московском метро заработало в полную силу, было задержано более 900 подозреваемых в преступлениях», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного метро.

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