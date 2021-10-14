Оператор Nord Stream 2 AG начал заполнять газом первую нитку газопровода

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14 октября 2021, 15:02 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

В ближайшие дни «Северный поток-2» будет готов к запуску. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. После этого начало поставок будет зависеть от европейцев, добавил заместитель председателя российского правительства.

До этого, 4 октября, оператор «Северного потока-2» сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

«С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода „Северный поток — 2“. Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — сообщали в Nord Stream 2 AG. В компании уточнили, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию, добавил оператор проекта.

Готовность нитки подтвердили в Датском энергетическом агентстве, где заявили, что линию B можно ввести в эксплуатацию, так как Nord Stream 2 AG выполнил все условия, включая сертификацию газопровода. После того, как первую нитку заполнят газом, ее могут ввести в эксплуатацию.

Проектная мощность нитки составляет более 75 млн кубометров в сутки

Её работы во время отопительного сезона будет достаточно, чтобы доставить в Европу более 11 млрд кубов газа и компенсировать низкие запасы газа в хранилищах ЕС более чем наполовину.

«Я не исключаю, что регуляторы предложат начать подачу газа в тестовом режиме, как это было в свое время на „Северном потоке“», — говорил замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач.

Запуск газопровода, однако, может задержаться...

Федеральное сетевое агентство Германии начало экспертизу документов Nord Stream 2 AG на сертификацию независимым оператором только 8 сентября, и у регулятора есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения. Еще два месяца есть у Еврокомиссии, чтобы рассмотреть документ и внести свои замечания.

«Сертификация трубопровода, согласно тому, что я знаю, определенно будет настолько поздней, что этот трубопровод не сможет помочь нам этой зимой», — заявлял Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор немецкой Uniper, которая является одним из крупнейших закупщиков российского газа и партнером «Газпрома» по «Северному потоку — 2».

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