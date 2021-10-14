Космический пост заблокировали из-за «ненавистной хохломы»

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14 октября 2021, 13:25 Источник: tanjand.livejournal.com

Предполагается, что искусственный интеллект соцсети спутал "хохлому" с негативно окрашенным по национальному признаку словом. Facebook как птица говорун – отличается умом и сообразительностью, посчитала слово «хохлома» проявлением ненависти.

Если кто не знает, что такое хохлома, вот справка:

Хохлома - декоративная роспись по дереву, зародившаяся в Нижегородской области. Для рисунка характерны красные, золотистые и зеленые тона, наложенные на темный фон.

Однако, Facebook все нипочем...

Сеть заблокировала пост российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова о ракете-носителе «Союз-2.1а», которую «Роскосмос» расписал под хохлому. Об этом сам Егоров рассказал на своей странице в соцсети.

В заблокированной публикации Егоров поддержал идею такой росписи ракет, отметив, что в 1990-е и в начале 2000-х на космические аппараты наносили рекламу «от безысходности и голода».

Администрация Facebook все это прочитала и посчитала, что надо скрыть публикацию, содержащую оскорбления в адрес «определенных социальных групп», и добавила на нее пометку «ненависть».

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!" — прокомментировал блокировку Егоров.

В сентябре стало известно, что тренер и бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, поскольку соцсеть блокирует посты с упоминанием его фамилии.

12 октября «Роскосмос» украсил ракету-носитель «Союз-2.1а» хохломой и специальной надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.

PS

Facebook узнал, что такое хохлома, и вернул забаненный пост россиянина

Виталий Егоров заявил, что представители Facebook вернули его пост, который ранее администрация соцсети заблокировала из-за слова "хохлома". Об этом сообщил Егоров на своей странице в Facebook.

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