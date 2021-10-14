Космический пост заблокировали из-за «ненавистной хохломы»

Предполагается, что искусственный интеллект соцсети спутал "хохлому" с негативно окрашенным по национальному признаку словом. Facebook как птица говорун – отличается умом и сообразительностью, посчитала слово «хохлома» проявлением ненависти.
Если кто не знает, что такое хохлома, вот справка:
Хохлома - декоративная роспись по дереву, зародившаяся в Нижегородской области. Для рисунка характерны красные, золотистые и зеленые тона, наложенные на темный фон.
Однако, Facebook все нипочем...
Сеть заблокировала пост российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова о ракете-носителе «Союз-2.1а», которую «Роскосмос» расписал под хохлому. Об этом сам Егоров рассказал на своей странице в соцсети.
В заблокированной публикации Егоров поддержал идею такой росписи ракет, отметив, что в 1990-е и в начале 2000-х на космические аппараты наносили рекламу «от безысходности и голода».
Администрация Facebook все это прочитала и посчитала, что надо скрыть публикацию, содержащую оскорбления в адрес «определенных социальных групп», и добавила на нее пометку «ненависть».
«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!" — прокомментировал блокировку Егоров.
В сентябре стало известно, что тренер и бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, поскольку соцсеть блокирует посты с упоминанием его фамилии.
12 октября «Роскосмос» украсил ракету-носитель «Союз-2.1а» хохломой и специальной надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.
PS
Facebook узнал, что такое хохлома, и вернул забаненный пост россиянина
Виталий Егоров заявил, что представители Facebook вернули его пост, который ранее администрация соцсети заблокировала из-за слова "хохлома". Об этом сообщил Егоров на своей странице в Facebook.
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