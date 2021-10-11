После распада СССР в 1991 году долги были только у России

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

11 октября 2021, 14:44 Источник: genby.livejournal.com

Данные взяты из базы Мэдисона 2020 года по исторической экономике. Для сравнения показались интересными добавленные данные по советским республикам в советское время. И то и другое сведено в одну табличку.

Средняя Азия очень удивляет своим падением ВВП в советское время...

Вместо собственного роста она питалась за счет России. На первое место среди постсоветских стран подходит Туркмения, думаю в следующих базах она легко обгонит Эстонию. С другой стороны, вряд ли можно всерьез воспринимать ее цифры по корзине товаров и услуг не по рыночным, а по госценам. Там трехкратная разница. Но звоночек интересный...

Предлагаю превратить Туркменистан, в еще один Ханты-Мансийский округ России

Из остальных стран, отличные темпы показывает Казахстан. Страны с экспортом углеводородов показывают отличные результаты. Россия к 2013 году была на первом месте, но обвал цен в 2014-м ее немного подкосил, но это не страшно, ныне наверстаем.

Чем выше экспорт углеводородов на душу населения, тем результат лучше, что и показывают Туркмения, Казахстан, Россия, Белорусь и Азербайджан.

Первые 6 стран идут в тесном пелотоне (в прошлый раз я не посмотрел результаты Туркмении, к ним доверие как данным КНДР). РБ примерно соответствует уровню экономики всего бывшего СССР.

У прибалтов был большой советский задел лучшего уровня жизни. Такой же задел был у Грузии, но не найдя нового спонсора в лице ЕС, его с особым цинизмом профукали. Что касается дальнейшего, то экономическое чудо Саакашвили ничем особым не отличается. Да и цена этих дутых "чудес" одна, кредиты.

Украина выглядит хуже всех с низким ростом с 2000 года

Да у Эстонии результат похуже, но её первое место пока еще не дает повода поволноваться. Украина уступает кавказским республикам, а теперь даже узбекам. А поскольку у Молдовы есть спонсор в виде Румынии, то скоро Украине останется только гордится сравнениями с Киргизией и Таджикистаном. Ведь Что Украина, что Молдова, что Киргизия самые демократические страны постсоветского пространства.

И еще интересная картинка. Совокупный госдолг у большинства постсоветских стран превысит в этом году уровень доковидного 2019-го более чем на треть - следует из оценок Международного валютного фонда (МВФ).

Заметим что в 1991 году долг был только у России!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости