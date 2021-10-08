Республиканцы сговорились с демократами на печать новых долларов

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8 октября 2021, 15:09 Источник: abrod.livejournal.com

США платят долги долларами, которые они просто печатуют. До сих банкиры по всему миру принимают это "средство для уплаты долгов", как это написано на долларе. И как показал всемирный экономический кризис 2008 года, чем хуже дела у мировой экономики, тем охотнее банкиры прячутся от неприятностей именно в долларе и йене.

Но йена это особый случай под названием "carry-trades", а доверие к доллару поддержвается периодическим спектаклем под названием "повышение предела заимствования", который состоит в том, что Америка сначала просит у себя в долг, потом для покрытия этого долга печатает доллары...

потом дает себе эти доллары в долг, а потом отдает ими свои долги внешним и внутренним кредиторам

Таким образом конгресс показывает, что у печатного станка все таки есть тормоз и это создает доверие к зеленой бумажке, которое никто не сумел поколебать, пока цены на нефть не сделали отрицательной величиной.

В рамках этого спектакля сначала конгресс принимает закон, ограничивающий сумму, которую США могут взять у себя в долг, а потом повышает этот предел, когда сумма долга действительно к нему приблизится.

И все идет прекрасно от одного повышения у другому, но если однажды конгресс не сумеет вовремя повысить предел заимствования, то США придется объявить дефолт. А это теоретически означает крах мировой финансовой системы.

Вернее, никто не знает, что будет если США объявят дефолт...

То есть откажутся платить свои долги, но слишком многие называют это событие "финансовым апокалипсисом", и российские буржуа, пришедшие к дефолту рубля с рублевыми накоплениями, наверное согласятся с этим названием.

США должны были достичь "финансового апокалипсиса" 18 октября

На этот раз дело пахло керосином, так как теперь демократы контролируют все части теоретически разделенных властей, и голосование по вопросу о пределах заимствования остается единственным голосованием, исход которого зависит не только от демократов. Вернее и в этом вопросе демократы могут обойтись без республиканцев, но для этого им нужно сначала отменить парламентский обычай, который называется "филибастер". А это чревато...

Республиканцы во главе с Митчем Макконелом до сегодняшнего дня по сути шантажировали мировую финансовую систему, угрожая подорвать ее дефолтом, если им не будут даны гарантии "нормализации" политической системы США, то есть возможности победы республиканской партии на промежуточных выборах в 2022 году и республиканцу стать президентом США в 2024 году.

И вот, объявили, что республиканцы сговорились с демократами и предел заимствования не намного, но повышен...

США снова подойдут к нему примерно 3 декабря. И сейчас все гадают кто кому уступил. Дональд Трамп например заявил, что Митч Макконел продался демократам, а лидер демократов Шумер наверное впервые говорит, что Дональд Трамп прав. А Митч Макконел, словно колобок, говорит, что он от Дональда ушел и от Шумера ушел и соответствующие гарантии ему даны. И вы знаете, у меня есть причины ему на этот раз поверить, в частности выражение лица Трампа, которому выгоднее в данном споре проиграть.

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