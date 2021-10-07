Экспорт инфляции из развитых стран в развивающиеся продолжается уже полгода

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7 октября 2021, 16:49 Источник: taxfree.livejournal.com

Накануне вышли совершенно ошеломительные данные по инфляции в России: рост цен в сентябре составил 0.60% мм (около 0.9% с устранением сезонности) и ещё 0.15% цены прибавили за первые четыре дня октября. В результате годовой показатель инфляции, составлявший на конец августа 6.68% гг, взлетел к 7.5% гг...

Такого не ждал абсолютно никто! Так что же происходит то?

А происходит то, что уже полгода, как активно идет экспорт инфляции из развитых стран в развивающиеся. Я предупреждал об этом дважды только в течение этого года. Это было очевидно - рост инфляции в США и Еврозоне не мог не перекинуться на страны экспортеры сырья.

Технология очень проста

Quantitative easing - количественное смягчение - инструмент, который используют Центральные банки для добавления денег непосредственно в экономику страны. Количественное смягчение не предполагает печать большого количества новых физических денег, этот процесс происходит путем создания безналичных денежных средств.

QE приводит к монетарной инфляции в развитых странах...

В этот раз даже худшей, чем в 2013 году, когда рост инфляции в США был совсем небольшой. В момент самого "куе" развивающиеся бантустаны чувствуют себя отлично. Все помнят, что было после того, как США начали сворачивать QE - напомню, что это случилось в 2013 году, а в 2014 США перешли к росту ставок, что вызвало взрыв инфляции в нефтяных "бантустанах".

А теперь посмотрим, что было с инфляцией в США перед тем как пошел экспорт инфляции. Связь очевидна правда? Инфляция ведь никуда не делась - она переехала из развитых стран в развивающиеся.

При этом в 2011 году в США инфляция вырастала до 3% а в 2021 году до 5,5%

Так что удар может быть сильнее. Вчера длинный конец ОФЗ России, регаируя на рост инфляции, продолжал движение к 8%. Сегодня инвесторам предстоит осмыслить новую реальность с инфляцией и ставкой. Ещё неделю назад рынок "прайсил" ставку на уровне 7-7.25% в пике цикла. Сейчас же появились все основания задуматься о диапазоне 8-8.5%... Подчиненные Набиуллиной немного "в трансе" от такого поведения рынка, что вызывает вопросы об их профнепригодности.

Заботкин, зам главы ЦБ РФ:

- Инфляция в августе и сентябре выросла выше ожиданий;

- Ключевая ставка будет повышена до уровня, необходимого для приведения инфляции к целевому уровню;

- Ключевая ставка не достигнет двузначного уровня...

Никогда не говори никогда. Tapering еще даже не начался!

Tapering - постепенное сокращение ЦБ денежно-кредитных стимулов, чтобы рынок мог адаптироваться без резких изменений, несущих риск его падения.

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