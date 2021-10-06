Как остановить каскад кризисов, обрушившийся на человечество

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6 октября 2021, 17:02 Источник: alex-rozoff.livejournal.com

4 октября 2021 год, выступая перед делегатами Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая открылась в Барбадосе, Генеральный секретарь Антониу Гутерриш вновь призвал остановить каскад кризисов, обрушившийся на человечество: от бедности и неравенства, конфликтов и изменения климата, деградации окружающей среды, стихийных бедствий – до роста разногласий и недоверия между государствами...

«Мы пошли по неверному пути. На наших глазах ускользают достижения в сфере развития, с таким трудом завоеванные на протяжении десятилетий», – сказал глава ООН.

...Надо же: генсек ООН проснулся и обнаружил, что глобальный мир разваливается...

Вообще-то выдающиеся экономисты теоретики и практики разных школ и политических приоритетов (от Стиглица до Грэбера, и от Далио до Баффета) говорят об этом, как минимум, с позапрошлого десятилетия.

Предложено не менее дюжины реалистичных методик перехода системы на рельсы, которые не вели бы в тупик, завершающийся ямой или стенкой. От Гутерриша ждали, что он с трибуны ООН (после консультаций с коллективами глобальных олигархов) объявит какую-либо из этих методик.

Но вместо этого он сначала болтал о ковиде, после чего предложил конспект-программу из четырех совершенно идиотских пунктов:

1. Урегулирование долгового кризиса путем поддержки стран-должников (каким образом, если главные должники сейчас это США, КНР, и Евросоюз?)

2. Обеспечение устойчивого и справедливого восстановления для всех (какая справедливость, кто её когда видел?)

3. Перезапуск торговли и инвестиций так, чтобы они приносили пользу беднейшим странам (какие беднейшие страны, если мировые флагманы не могут перезапустить всё это даже в собственных интересах?)

4. Продвижение "зеленой" экономики (какая "зеленая экономика", если она уже торпедировала глобальное хозяйство и хозяйства наиболее развитых стран?)

Похоже, лидеры "глобального гадючника" даже в шаге от катастрофы своей системы неспособны пошевелить мозгами и принять хоть какое-то осмысленное решение.

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