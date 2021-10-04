Мировую элиту начали глобально сливать в соцсети

Принято считать, что коррупция это проблема стран третьего мира, а там, у них этого нет, от слова "совсем". И тут вскрылась первая партия чиновников, которые были замечены за сокрытием своих активов. В списке оказался даже "святой", как казалось многим, господин Владимир Зеленский.
Однако и это не всё, так называемое "досье Пандоры" (крупнейший в истории слив внутренних документов 14 офшорных регистраторов из разных стран) пока только слегка приоткрыли и обещают новые шокирующие открытия.
А пока мы знаем, что 600 журналистов из сотни разных стран объединились, чтобы вскрыть мировой заговор элит и показать, что святых среди них нет. Каждый обязательно, хоть чуть-чуть да грабит свою страну и прячет награбленное в офшорных компаниях по всему миру.
Досье Пандоры
Всего слито уже 3 Tb данных, а это почти 12 млн документов, в которых сведения о владельцах 30 000 офшорных компаний. И там не только сухие данные, но и переписка юристов и других сотрудников, в том числе регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также ценных бумагах.
Часть владельцев офшоров подтвердили, что слитые данные о них достоверны
Уже полностью слиты лидеры 35 стран (среди которых как бывшие, так и действующие президенты, премьер-министры).
Можно изучать каждую фигуру, но в итоге вы придете к выводу, что святых нет, а команда журналистов обещает нам новые расследования. Так что запасаемся попкорном.
А Зеленский - молодец, что не отрывается от остальных...
Сегодня на друзей и бизнес-партнеров Зеленского зарегистрировано 14 офшоров, за которыми числятся элитные квартиры в Лондоне, и в том числе, на Бейкер-стрит напротив музея Шерлока Холмса.
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