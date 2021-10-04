Мировую элиту начали глобально сливать в соцсети

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4 октября 2021, 14:06 Источник: nemihail.livejournal.com

Принято считать, что коррупция это проблема стран третьего мира, а там, у них этого нет, от слова "совсем". И тут вскрылась первая партия чиновников, которые были замечены за сокрытием своих активов. В списке оказался даже "святой", как казалось многим, господин Владимир Зеленский.

Однако и это не всё, так называемое "досье Пандоры" (крупнейший в истории слив внутренних документов 14 офшорных регистраторов из разных стран) пока только слегка приоткрыли и обещают новые шокирующие открытия.

А пока мы знаем, что 600 журналистов из сотни разных стран объединились, чтобы вскрыть мировой заговор элит и показать, что святых среди них нет. Каждый обязательно, хоть чуть-чуть да грабит свою страну и прячет награбленное в офшорных компаниях по всему миру.

Досье Пандоры

Всего слито уже 3 Tb данных, а это почти 12 млн документов, в которых сведения о владельцах 30 000 офшорных компаний. И там не только сухие данные, но и переписка юристов и других сотрудников, в том числе регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также ценных бумагах.

Часть владельцев офшоров подтвердили, что слитые данные о них достоверны

Уже полностью слиты лидеры 35 стран (среди которых как бывшие, так и действующие президенты, премьер-министры).

Можно изучать каждую фигуру, но в итоге вы придете к выводу, что святых нет, а команда журналистов обещает нам новые расследования. Так что запасаемся попкорном.

А Зеленский - молодец, что не отрывается от остальных...

Сегодня на друзей и бизнес-партнеров Зеленского зарегистрировано 14 офшоров, за которыми числятся элитные квартиры в Лондоне, и в том числе, на Бейкер-стрит напротив музея Шерлока Холмса.

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