Большинство колл-центров, которые «разводят» россиян на миллиарды, — украинские

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4 октября 2021, 13:20 Источник: chern-molnija.livejournal.com

Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян до пяти миллиардов рублей. Большинство колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонков от банка, располагается на Украине.

Один из таких колл-центров "Страна.ua" обнаружила в самом сердце Киева — на улице Владимирской буквально по соседству с главным офисом СБУ. Сотрудники представляются жертвам вымышленными именами и звонят им через программы подмены номеров, которые копируют номера реальных сотрудников российского "Сбербанка" или МВД РФ.

А вот некоторые комментаторы пишут, что то, что происходит на Украине, россиян не касается...

2. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился уже со вторым за последний месяц иском об анулировании лицензии канала "Наш"

В частности, Нацсовет зафиксировал нарушения в эфире от 22 июня. Членов Нацсовета не устраивает заявления Евгения Мураева о давлении на Украину коллективного Запада и о том, что власть проводит антиукраинскую политику.

3. Контрактник ВСУ погиб во время погрузки военной техники на территории Сумской области

4. Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал строительство стены по всей протяженности российско-украинской и белорусско-украинской границы

Закончить проект планируют в 2023 году. По словам Монастырского, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн. (46,млрд рублей). МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.

Какой же это "концлагерь" и без забора...

5. Минфин Украины поднял доходность по 6-летним ОВГЗ до 13,01 % годовых - максимум 2021 года

6. Украинским карателям разрешили открывать огонь по ополченцам в Донбассе

Новость сообщил в Facebook пресс-офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Алексей Годзенко.

7. Советник главы Офиса президента Украины и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал главные причины ухудшения ситуации в Донбассе

Во всем виноваты возобновление работы в "Нормандском формате" и месть главе государства Владимиру Зеленскому за визит в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом...

А вовсе не фашистские обстрелы и вылазки, если вдруг кто-то так подумал...



8. Венгрия позволила себе "наглость" - реагировать на недовольство Киева контрактом на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины - написал в статье для издания "Главред" бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Чорновол.

Украина окружена наглыми странами, нагло возражающими, когда она лезет в их дела...

9. "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины - сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины"...

10. Украина потеряла возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии

Импорт будет переориентирован на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией, сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.

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