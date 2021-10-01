Вышли в свет мемуары бывшего пресс-секретаря бывшего президента США

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1 октября 2021, 13:46 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Никогда такого не было, и вот опять. Есть на диком, но просвещённом Западе забава: после ухода в отставку писать мемуары. А дабы их покупали, в книжицы сии добавляют столько «ветвистой клюквы», что порой и не отличишь, где правда, а где буйная фантазия автора...

Вот и бывший пресс-секретарь бывшего президента США Дональда Трампа, некто Стефани Гришэм, утверждает, что Владимир Путин якобы специально взял красивую переводчицу на встречу с коллегой в Осаке, дабы отвлечь внимание мужа Мелании Трамп от переговоров.

«Когда началась встреча, советник Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — пишет Гришэм в своих мемуарах «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа», кои должны выйти 5 октября.

Разумеется, британские СМИ мгновенно заглотнули наживку, и вовсю публикуют фотографии переводчицы Путина

Писаки выяснили, что барышню зовут Дарья Боярская, ей 36 лет и она любит танцевать сальсу. Дарья окончила калининградский Балтийский федеральный университет имени Канта, а теперь работает в МИД РФ и ПА ОБСЕ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне опроверг заявления Гришэм. Он пояснил, что глава государства не участвует в выборе переводчика, а специалистов такого уровня для международных мероприятий подбирает МИД.

Но подобный ответ, как вы понимаете, не устроил англичан

Нужно было сообщить, что "Дарья преподавала спецкурс английского Петрову энд Боширову, её подбирали по степени схожести с Меланией, она победила в чемпионате Смоленской площади в стрельбе по-македонски и трижды выигрывала танковый биатлон в Алабино в качестве механика-наводчика-оператора стратегического комплекса «Будуар» с вертикальным взлётом".

А вот что рассказывает глава Петербургской высшей школы перевода Ирина Алексеева о своей бывшей студентке: «Дарья поступила к нам из Калининграда, она студентка нашего первого выпуска, отлично переводит немецкий и английский язык. Я её знаю как человека, который никогда не подведёт, очень скромного — ведь это именно те качества, которые необходимы переводчику МИДа».

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