Эрдоган летал в Москву поговорить о военной поддержке

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30 сентября 2021, 17:32 Источник: hippy-end.livejournal.com

Ну что, похоже, друг Реджеп прилетал к Путину для переговоров по предстоящей военной операции в Идлибе, в ходе которой сирийская армия при поддержке российского военного контингента, а также проиранских формирований и "Хезболлах" продолжит освобождения территории последнего оплота джихадистов в Сирии...

Цитирую "утечку", опубликованную “avia.pro” выделяя некоторые места:

«После встречи Путина и Эрдогана, Турция начала отступление из Идлиба...

Сирийские военные источники сообщают о том, что на фоне встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, в южной части сирийской провинции Идлиб замечена очень высокая активность турецких военных...

В частности, сообщается о том, что турецкие танки и иная бронетехника покинули часть Идлиба, расположенную южнее трассы М4, и теперь переброшены несколькими километрами севернее, хотя при этом турецкое присутствие в районе трассы М4 сохраняется.

Ранее сирийские военные заявили о том, что на этой неделе сирийская и иранская армия, а также российские военные намерены начать широкомасштабную военную операцию против террористов в Идлибе. При этом предполагается наступление сразу с нескольких направлений. Именно с этим связаны масштабные удары ВКС России, которые наносились в течение месяца по ключевым объектам террористов, что привело к массовому бегству боевиков на север Идлиба.

На данный момент тема переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана касательно Сирии не комментируется. Судя по всему, российская сторона имеет серьёзные намерения помочь сирийской армии восстановить контроль как минимум над районом Идлиба, расположенным к югу от трассы М4, тем более, что турецкая сторона отказывается выполнять договорённости с Россией по деэскалации ситуации в северо-западной части Сирии».

Так что, возможно, день в журнале снова будет начинаться с сообщений из Сирии, где продолжается закрепление победы РФ в "геополитическом Сталинграде современности" на Ближнем Востоке

P.S.

Кстати, обратили внимание, что в последние месяцы Турция активно занялась внедрением на Украину? Очередная совместная региональная геополитическая операция, что ли, тут намечается, после Сирии, Ливии, Закавказья...

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