Украинской армии разрешили «причинять смерть врагам»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

30 сентября 2021, 14:23 Источник: donrf.livejournal.com

"Слишком часто обострения на Донбассе были всего лишь игрой с целью создания определенного фона. Может быть, и на этот раз это все просто сойдет на нет. А может быть, это и не игра..., и Украина будет повышать ставки вплоть до горячего конфликта с Россией, для которого она и сформирована как инструмент..."

О новом обострении говорят много и разное, точно так же как и говорили ранее, и ранее, и ранее. А по факту имеем слова йододефицитного вожака боевиков ВСУ:

«У нас сейчас на связи Алексей Петров и Глеб Бабич, общаются с Главнокомандующим. И они прямо подтверждают информацию про отмену запретов на ведение ответного огня. А еще, там теперь еще директива, в которой четко прописывается право командира на принятие такого решения»

Все это чистый хайп для употребления внутреннего

Стрелять они и так стреляли, там где хотели и сколько хотели, просто раньше было выгоднее играть в "миротворца", теперь же решено "свиньям" демонстрировать агрессивность и альфа-самцовость Зеленского. На положении на фронте это скажется мало, как стреляли так и будут стрелять, но звоночек, звоночек о том что проблемы внутренние выросли до степени когда их надо решать за счет военных усилий...

Но это все текущее и сиюминутное...

Все это ведущее максимум к очередному всплеску локальных боев и какому-то количеству трупов, что конечно ужасно с точки зрения человека и гражданина, но с точки зрения политиков - не страшно и допустимо, ибо не шатает основы этого адка, который так заботливо выстроили на территории бывшей Украины.

А глобально?

А глобально идет жесткий торг. И по Нормандскому формату, и по СП2, и по переходу РФ на сторону "добра", в смысле Запада...

"Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО"

И в торге этом Киев играет роль бойцовой крысы которую могут бросить в любом направлении... За дальнейший адок говорит то, что "киевская карта" - одноразовая, и использовать ее повторно не выйдет, то есть смысл приберечь. За войну то что карта эта тухнет, и скоро может испортиться сама, и есть смысл бросить ее на убой пока еще можно.

Здесь все зависит не от "местных фюреров" и "каудильо", а от вполне себе "больших дядь" и на самом деле "Большой игры"...

На фото: главнокомандующий ВСУ В.Залужный

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