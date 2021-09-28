Пентагону срочно нужна военная база для операций

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28 сентября 2021, 18:54 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Американские СМИ сообщают, что во время переговоров Милли и Герасимова в Хельсинки, США поднимали вопрос о том, что Россия могла бы помочь США получить новую военную базу в Средней Азии, либо же использовать российские военные базы для своих операций "против террористов", подразумевая российские базы в Таджикистане и Киргизии.

1. Стоит отметить, что еще в первой половине лета 2021-го года, когда Пентагон начал осознавать, что катастрофа в Афганистане может произойти куда как быстрее, чем представляется Белому Дому. Поэтому США начали проводить консультации на предмет создания в Средней Азии новой базы/баз на территории Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии.

2. Китай и РФ разумеется не заинтересованы в том, чтобы США остались в регионе после ухода из Афганистана. Поэтому по своим каналам они разумеется ставили в известность власти среднеазиатских республик о том, что Пекин и Москва не заинтересованы в том, чтобы американские предложения по созданию новых военных баз получили практическую реализацию.

3. Открытый запрос США к России о размещении в регионе может говорить о том, что США поняли, что противодействие России и Китая не позволит им получить военные базы в регионе, поэтому они и обращаются напрямую к России, чтобы прозондировать возможность ситуативного договора "базы в обмен на что-то".

4. Разумеется, с точки зрения США, такой запрос может создать дополнительное трение между Россией и Китаем, так как Пекину вряд ли понравится идея размещения американских солдат на российских военных базах. Даже на уровне концепта. Так что предложение Милли конечно может быть не только зондированием позиции России или попыткой прощупать возможность ситуативной сделки, но и способом сыграть на противоречиях России и Китая.

Маловероятно, что мы увидим американских военных на российских базах. Не для того, Москва добивалась ухода США из Афганистана, чтобы теперь помогать США зацепиться на оставшиеся позиции в регионе. Скорее всего, Москва, как и Пекин, будет продолжать ставить США палки в колеса в их попытках создать военные базы в республиках Средней Азии.

Тем более, что аргумент США "нам нужны военные базы в регионе, чтобы противостоять террористической угрозе ИГИЛ" прямо скажем сомнителен, с учетом обширных связей США с ИГИЛ (запрещена в РФ), в чем Вашингтон обвинял не только Талибан (запрещен в РФ), но и бывший президент Афганистана Карзай, прямо указывавший на то, что ИГИЛ это инструмент США. Разумеется, в Генштабе РФ в курсе этой ситуации, так что "антитеррористическая" риторика США вряд ли найдет там благодарных слушателей. В современных реалиях скорее Талибан сойдет за контртеррористов, нежели США.

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