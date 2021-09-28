Очень «незалежная держава» пожинает закономерные плоды русофобии

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28 сентября 2021, 13:22 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Москва продемонстрировала, что прекрасно умеет действовать в обход Киева, экспортируя газ в Европу, в том числе, даже без трубопровода «Северный поток – 2», запуск которого все еще не состоялся.

Подписан 15-летний контракт на поставку голубого топлива из России в Венгрию, который гарантирует прокачку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение 15 лет. Договор действителен до 2036 года, а изменить его условия можно будет лишь через десять лет.

И все бы ничего, вот только голубое топливо пойдет не через украинские земли, а через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Именно поэтому в Киеве, который обнесли транзитной манной от ненавистного соседа, началась неимоверная истерика. Украинский МИД уже пообещал Венгрии всевозможные кары брюссельские, собираясь пожаловаться европейскому начальству на самоволие Будапешта.

Почему-то на Украине считают, что все им должны...

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия нанесла удар по двусторонним отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России: "Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия".

Все эти взмахи кулаками без драки вполне объяснимы. На Украине не на шутку испуганы перспективой совсем остаться без транзитных денег, особенно в ожидании запуска «Северного потока – 2». В Венгрии на потуги Киева возмутиться реагируют весьма индифферентно. Будапешт известен определенной независимостью в поступках, так что на обещания Украины пожаловаться был дан соответствующий ответ: договор с «Газпромом» — это дело «безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос», и вообще, это внутреннее решение страны, и любая критика свидомых на этот счет расценивается как попытка сунуть нос, куда не следует.

Венгрия поступает так как выгодно суверенной стране, и Украине они ничего не должны, это их национальный интерес. Требования Киева, что газ должен поступать в Европу только посредством украинской ГТС — смешны и несущественны. Более того, в Будапеште негативно относятся к политике откровенного геноцида и ущемления прав национальных меньшинств на Украине, поскольку в этом случае между молотом и наковальней оказывается венгерское население, проживающее в этой стране.

В Будапеште, кстати, прекрасно понимают, что Брюссель вряд ли станет рьяно заступаться за Киев

Недаром в последнее время активизировались разговоры о том, что Украина порядком утомила кураторов своими жалобами и просьбами о подаянии. Украина привыкла всей своей историей быть баловнем, любимым капризным дитятком у России. Даже Олег Бузина об этом писал.

Украина привыкла, что "родители" ей все должны, как должны и все окружающие. А самостоятельная жизнь оказалось другой...

Так что никаких уступок со стороны Будапешта ждать не приходится, тем более что выгодный на фоне высоких цен в Европе контракт уже подписан. В этой ситуации только такие глупцы, как киевские политики, могли бы проморгать столь заманчивое предложение от «Газпрома».

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