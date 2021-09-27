Где смотрел бой симферопольца с британцем глава незалежной

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27 сентября 2021, 14:36 Источник: chervonec-001.livejournal.com/3839936.html

Боксер-тяжеловес Александр Усик провел сенсационный поединок, который вернул в страну из Лондона сразу четыре чемпионских пояса. Но посмотреть это событие смогли лишь избранные, и то, как правило, благодаря российской трансляции.

В числе этих избранных переквалифицировавшийся в русофобы президент Владимир Зеленский. Однако по поводу поздравления гаранта иронизировала вся страна.

«Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций!» — написал в Facebook Зеленский, обращаясь к победителю...

Сеть буквально взорвалась от смеха и возмущения

«Вы, должно быть, по Рен-ТВ смотрели, что не имели проблем с просмотром?» — написали в комментариях Зеленскому, благодаря которому российские телеканалы не распространяют свое вещание на Украину.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, правда, попытался слабо отбрыкнуться от прессы, которая пристала с вопросом, а где все-таки смотрел бой Усика глава государства. «Это личная жизнь президента», — пояснил рупор Зеленского. Но подобное объяснение мало кого успокоило.

Трансляцию боя в стране Украина по ТВ посмотреть было невозможно

...исключительно на платных интернет-платформах, да на российских площадках. Государственные украинские телеканалы легендарный бой просто проигнорировали (это вам не бои Кличко, которые в свое время крутили по всем основным эфирным сеткам).

В Верховной раде также задались вопросом, почему на государственных телеканалах, ежегодно получающих бюджетное финансирование, бой, которого ждала вся страна, так и не показали. Между тем, по мнению аналитиков, в этом скандале не обошлось без политики.

Действительно, к уроженцу Симферополя Александру Усику в этой стране, где культивируются национализм и русофобия, неоднозначное отношение. Неслучайно, свою лепту в скандал внесли озверевшие от победы спортсмена радикалы. Возмутительно, «ватник» побил британца Энтони Джошуа, негодовали свидомые. Александру припомнили и все его высказывания о том, что он считает украинцев и русских братьями, и критику декоммунизации, и слова в защиту Украинской православной церкви, прихожанином которой он является.

Слюной брызгали и такие прикормленные грантами деятели, бежавшие из России, как заместитель телеканала ATR Айдер Муждабаев, который по иронии судьбы обвинил Александра Усика в предательстве. Все эти «профессиональные патриоты» слаженным хором обрушились со своими подленькими обвинениями в адрес человека, который, в отличие от них, действительно восславил Украину.

Странно, что на этом фоне выступлений националистов и иже с ними власти, в лице того же Зеленского, все же нашли в себе силы обронить несколько поздравительных фраз. Хотя, все это обернулось фееричным скандалом. Впрочем, сам победитель оказался выше ненавидящих его соотечественников.

«Я очень вас всех люблю. За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за не поддержку. Пояса едут домой. Всем добра!» — заявил в видеообращении Усик, поставив разом на место всех неадекватных сограждан.

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