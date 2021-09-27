Новые власти Афганистана не советуют вмешиваться в их внутренние дела

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27 сентября 2021, 11:43 Источник: amarok-man.livejournal.com

Один из основателей движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), министр тюрем в нынешнем правительстве Афганистана Нуруддин Тураби, заявил в интервью The Associated Press, что они намерены вернуть смертную казнь и отрубание рук за определенные преступления.

И планируют совершать наказания публично. Он также посоветовал мировой общественности не вмешиваться во внутренние дела Афганистана и не указывать его новым властям, как им поступать.

"Все критиковали нас за исполнение наказаний на стадионе Кабула. Но мы-то никогда ничего не говорили об их законах и о наказаниях, которые используются в их странах, — заявил Нуруддин Тураби, который в предыдущем правительстве талибов возглавлял Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока".

"Поэтому никто не должен нам указывать, какие должны быть у нас законы. Мы поступаем, как велит ислам, и мы создаем законы в соответствии с Кораном». По мнению министра, «отрубание рук крайне необходимо в интересах укрепления безопасности".

В настоящее время, сказал он, Кабинет министров нового правительства рассматривает вопрос о том, проводить наказания и казни публично или нет, и «разработает соответствующий закон».

Но все "течет, все меняется". Министр Тураби заверил, что талибы изменились по сравнению с 1990-ми годами. Поэтому сейчас они не будут запрещать телевидение, мобильную связь, фотографии и видео, «потому что это необходимо людям, и мы относимся к этому серьезно». Средства массовой информации они теперь рассматривают как средство распространения своих идей.

«Теперь мы знаем, что можем выйти не на сотни людей, а на миллионы», — заявил он, добавив, что опять же и казни можно будет снимать на видео или фотографировать и показывать другим, чтобы неповадно было совершать преступления.



Талибы попросили мировое сообщество дать им 20 месяцев перед тем, как делать выводы об их правлении. Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет».

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