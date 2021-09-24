Почему американцы едят говядину, а мы — свинину

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24 сентября 2021, 14:12 Источник: gull-25.livejournal.com

Да, в США фермеров поддерживают хорошо, законами и программами. Например, строится дорога, нужен грунт. Дорожники находят неподалеку от стройки возвышенности на полях фермеров. Покупают эту «кочку». Снимают плодородный слой - забирают то - что под ним - плодородный слой возвращают на место. Фермер получает ровное поле, на которое может загнать любую технику...

И еще — труд пастухов (ковбоев) у них почетен, у нас же самое большое ругательство от родителей и учителей: «Пойдешь коровам хвосты крутить».

В структуре мирового производства мяса всех видов свинина занимает первое место — 39,1 %, на втором месте мясо птицы — 29,3 %, далее идут говядина — 25,0 %, баранина — 4,8 %, другие виды мяса — 1,8 %. Но это в мире. Вот как выглядит динамика производства говядины в России. На одного жителя нашей страны приходится 10,8 кг. говядины в год, и это - в убойном весе. За 20 лет производство говядины упало на 14%.

А в США производство говядины растет. На одного американца приходится уже 35 кг говядины. И эти цифры растут дальше.

Динамика развития мясного производства в двух странах показывает, что все госпрограммы, направленные на развитие сельского хозяйства НЕ РАБОТАЮТ! Да, мы производим больше пшеницы, даже экспортируем ее. Но кому? Тому, кто производит мясо, а затем продает его нам.

Часто езжу по дорогам Приморья. Таких неосвоенных полей я не видела в США. Ну ладно, они далеко. Но когда едешь в Китай, то первое же различие в пейзажах видишь сразу же после пересечения границы. Там обихожен каждый клочок земли. Есть на поле болотце — в нем посажен рис, есть участки под высоковольтными столбами, куда не зайти технике, там растет фасоль.

Недавно один человек из Средней Азии объяснил почему они не едят свинину...

В стародавние времена ходили в завоевательные походы, нужно было брать с собой мясо. В свинине были болезни, которые легко передавались людям (в последствии было доказано, что человек и свинья генетически близки). Вот и возвели в религию запрет на свинину. И воины перестали умирать, не успев дойти до цели.

PS.

Этот пост был опубликован 7 лет назад. И с тех пор ничего не изменилось. Что-то не так у нас с программами поддержки сельхозпроизводителей...

"Догоним и перегоним Америку?

Если бы Медведев в Америке не айфончики разглядывал, то увидел бы такую картину по всему пути следования. Везде поля с кукурузой и соей. Потому что коровок, курочек и свинюшек нужно кормить хорошо.

По размерам сельскохозяйственного производства США намного превосходят другие страны. Сельское хозяйство США не только обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания и сырье, за исключением некоторых культур, выращиваемых в тропическом поясе (таких, как кофе, какао, бананы), но и дает большие экспортные излишки. Вывоз с/х продуктов из США в несколько раз превосходит их ввоз. В то же время доля сельского хозяйства в ВНП страны небольшая и притом постепенно понижается; в настоящее время она не составляет и 3%. В сельском хозяйстве занято менее 4% экономически активного населения".

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