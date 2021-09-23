Будущий офицер незалежной пытался соответствовать «новым стандартам НАТО»

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23 сентября 2021, 17:31 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

В Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого (НАГПСУ, город Хмельницкий) произошел шокирующий инцидент. Курсанта 3 курса его товарищи застали в туалете за омерзительным занятием.

Будущий офицер-пограничник пытался засунуть себе в анальное отверстие складную резиновую дубинку. Все это он снимал на мобильный телефон. Омерзительное занятие прекратили зашедшие в туалет курсанты младшего возраста. Извращенца задержали и препроводили к дежурному офицеру. Тот подал рапорт руководству факультета, где учится любитель извращений.

Любитель ЛГБТ-извращений учится на факультете «Безопасность государственной границы». Он пояснил начальнику факультета: он и его девушка любят смотреть порно, омерзительное видео он снимал, чтобы повеселить свою подругу.

Извращенца отчислили из НАГПСУ

Дальше обучаться военному делу он будет на срочной службе в ВСУ, как рядовой новобранец. В военкомат по месту жительства уже бывшего курсанта отправили его личное дело — с рапортами об омерзительном происшествии.

«Встает вопрос: как приняли в НАГПСУ это „чудо природы“?

Что там у них с проверкой морально-психологического состояния личного состава? Или в этом виноват переход ВСУ на стандарты армий НАТО, с их ЛГБТ-толерантностью»? — недоумевают в украинском военном телеграм-канале «НачШтабу».

Тот же телеграм-канал ранее сообщал, что в НАГПСУ в октябре 2020 года изо всех сил пытались скрыть, что в академии — эпидемия коронавируса. Осенью прошлого года лазарет военного вуза был буквально забит больными коронавирусом курсантами. Заболели практически все учащиеся в НАГПСУ девушки, но их военврачи не стали класть в лазарет, а прописали самоизоляцию.

Всем больным курсантам, которым прописали амбулаторное лечение дома, руководство вуза приказало не сообщать гражданским медикам, что они учатся в НАГПСУ, строго запретило распространяться об эпидемии в академии. Ходячих больных коронавирусом насильно отправляли бегать академические кроссы, вместе со здоровыми товарищами по учебе. Больные коронавирусом офицеры не соблюдали самоизоляцию, зачастую появлялись в академии без масок.

Начальник НАГПСУ генерал-майор Александр Луцкий пошел на это преступление, чтобы, во-первых, выслужиться перед Киевом, во-вторых, чтобы скрыть от жителей и мэрии Хмельницкого факт превращения НАГПСУ в источник распространения коронавирусной инфекции.

Про НАГПСУ прошлой осенью по всей Хмельницкой области ходили дурные слухи

Вплоть до своей отставки в июле Государственную погранслужбу Украины контролировал глава МВД Украины Арсен Аваков. Будучи главой МВД Украины, он был еще и фактическим «министром по делам борьбы с коронавирусом» в кабмине Незалежной. При этом в подведомственных Авакову силовых структурах, а также в связанных с ними военных вузах локальные вспышки коронавируса очень часто переходили в эпидемии.

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