ЦБ призвал россиян не полагаться на государственные пенсии

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21 сентября 2021, 18:10 Источник: taxfree.livejournal.com

Граждан необходимо стимулировать к моменту выхода на пенсию. И вообще, полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Хочется уточнить, что Швецов красиво все рассказывает, забывая только добавить, что власть уже седьмой год замораживает накопительную часть пенсий. Российское правительство никак не стимулирует накапливать средства в пенсионных фондах.

А накапливать в долгую в рублях, вообще может только идиот...

Приучать население к пенсионному накоплению это крайне долгое и неблагодарное занятие. Любые остановки на этом пути, как например сейчас, после 2014 с заморозками негосударственных фондов, суть уничтожение самой этой идеи в глазах будущих пенсионеров.

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина - как раз эту трансформацию начать», - рассказал представитель регулятора.

По его мнению, такие изменения важно проводить не только через агитацию и стимулирование, но и через настройку самих пенсионных институтов. «Пенсионные институты сегодня очищены от недобросовестных игроков, у которых есть возможность и приносить пользу гражданину, и финансировать <…> экономику», - добавил он.

При этом есть много вариантов для граждан сделать и самостоятельные накопления. «Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов - покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду», - отметил первый зампред ЦБ.

Швецов добавил, что поддержкой на пенсии может быть и пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов. «У нас сегодня открыто больше 10 миллионов счетов, люди поверили и начали покупать акции, потому что, во-первых, компании начали платить дивиденды, второе - банки <…> начали предлагать эти продукты населению...

Этот пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных планов в развитых странах, и рынок капитала является источником благосостояния не только для мажоритарных, но и миноритарных акционеров», - считает он.

При этом сегодня акции российских компаний, которые находятся в свободном обращении, в значительной степени принадлежат не российским гражданам и пенсионным фондам, а иностранным, подчеркнул Швецов.

«Иностранцы видят прибыльность российских корпораций, и граждане вполне, еще достаточно этого free float (бумаг в свободном обращении - прим. ТАСС), чтобы они часть этих акций купили и положили в свои портфели», - подытожил представитель ЦБ.

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