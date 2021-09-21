Почему до сих пор не устанавливают маячки на гражданское оружие

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21 сентября 2021, 15:46 Источник: www.ng.ru/blogs/zhest

Человек всю свою жизнь посвятивший информационным технологиям, задаётся нериторическим вопросом – на кой чёрт мы миллиарды тратим на «умные» технологии, если до сих пор не догадались защитить своих детей от легального разрешенного охотничьего и спортивного оружия?

Почему у нас каждый шеринговый самокат оборудован трекером и кучей всяких приблуд, не позволяющих превышать скорость, выезжать за пределы установленной зоны и т.д. И почему мы до сих пор не ввели требования по обязательному отслеживаю гражданского оружия?

Ведь это элементарно!

Все ружья, винтовки, карабины продавать с предустановленными маячками. Обязать всех не только держать под замком, но и прописывать координаты хранения с привязкой к сейфу, каждый маршрут, при выезде в охотхозяйство, регистрировать в единой базе по типу авиационной.

И главное! Установить запрещенный радиус в городах, вне тиров и спортивных клубов. Ну не на кого же в пределах жилых зон охотиться!

А дальше алгоритм следующий – достал ружье из сейфа и покинул место хранения без регистрации выезда – тут же сигнал на пульт дежурной части МВД. Нарушил маршрут и приблизился к школе или университету – тут же сигнал на пульт дежурной части МВД. Даже в территориях с плохим сигналом сотовой связи это возможно сделать по средствам развертывания сетей LoRaWAN, да и спутники никто не отменял.

И у меня нет оснований не доверять экспертному заключению, констатирующему, что эта задача одна из простейших для современного российского IT. Теперь вопрос, где подобное решение должно созреть?

К слову, пенять на некачественное проведение медэкспертизы перед выдачей разрешения на владение оружием, несколько неграмотно. Ведь перед врачами ставится вопрос о вменяемости потенциального владельца какой-нибудь «Сайги», а большинство убийств, как известно, совершается абсолютно умышленно, с полным осознанием процесса и результата.

Ну а пермскому ДПСнику, без лишних раздумий открывшему огонь по террористу, нижайший поклон

За очень уместный "авось, удачу и меткую стрельбу". Офицер, наверное, даже не до конца осознавал, что в одиночку идёт обезвреживать преступника, которого по всем инструкциям положено брать в составе тяжелой группы. Ну, вы помните, как в Мытищах пенсионер 7 часов держал оборону в коттедже, осаждаемом спецназом?

Вот бы туда младшего лейтенанта Калинина!

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