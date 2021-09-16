Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

16 сентября 2021, 13:01 Источник: taxfree.livejournal.com

Цена на газ на спотовом рынке в Европе бьет рекорды, вплотную приближаясь к 1000 долларам за тысячу кубометров. Меркель, партия которой совершенно точно проиграет выборы, устроила армагедон европейскому рынку газа.

Рост цен, который идет сейчас, чисто сезонный

Он сменится падением в конце сентября - середине октября, а судя по сильному выносу последних дней - когда газ растет уже на десятки процентов в день - вершина близка. И в итоге цена на газ повторит поведение древесины в этом году, которая тоже росла ударными темпами - особенно прибавляя в конце десятками процентов, а потом обвалившись ниже начала года.

Что же привело к такому поведению газа, и почему это плохая новость для Газпрома и России

Абсолютно уверен, что такому взлету цены на спотовом рынке Европы способствовало поведение уходящей канцлерши Германии - госпожи Меркель. Наверняка ее партия проиграет выборы в Германии через 2 недели, и главным образом из-за действий самой канцлерши. Газеты Германии полны новостей о растущем газе, и хотя потребители пока никак не почувствовали изменения цен в своих квитанциях - все понимают, что если новое правительство не решит эту проблему - последует взрыв недовольства.

Госпожа Меркель за все время своего правления сделала все, чтобы монополия Газпрома в Германии ширилась и усиливалась. Она всеми силами противилась строительству СПГ терминалов, способных принимать американский и норвежский СПГ, в то же время лоббируя вторую ветку северного потока. Она долоббировалась до того, что Северный поток - 2 под конец правления Меркель, стал оружием шантажа в переговорах с Германией.

По решению Еврокомиссии, Газпром не имеет права быть одновременно и владельцем газопровода и владельцем газа в трубе

Более того, он не имеет права прокачивать более 50% газа по трубе. Эти два требования очевидно ставят крест на окупаемости трубы. И чтобы заставить немцев отказаться от этих требований, газпром решил просто устроить дефицит на рынке газа в Европе.

Его бы не было, если бы "немецкая бабушка" последовала 7 лет назад примеру литовской президентши, Дали Грибаускайте. Которая еще в 2014 году после нападения на Украину решила строить суда-хранилища СПГ, и тем самым диверсифицировав свои источники газа.

Если бы Германия тогда последовала просьбам американцев и примеру Литвы - этого газового кризиса сейчас не было бы. По крайней мере, никто не смог бы шантажировать Еврокомиссию. Спрос Литвы не оказывает никакого воздействия на цены, а вот возможность Германии заполнять свои хранилища не из "русской трубы" - оказала бы большое воздействие на рынок.

Следующая администрация Германии будет ломать голову, что же делать, когда у стен бундестага начнут митинговать бюргеры, получившие счета за газ в два раза больше чем обычно. Но нет худа без добра. Как и в 2008 году, немцы сделают правильные выводы - высокие цены на газ и нефть не повод "содержать Россию". А повод найти новые источники энергии.

Скоро появится новая сланцевая нефть и новые возобновляемые источники энергии

Ведь производители традиционных источников энергии делают себе же хуже, взвинчивая цены на свое сырье. Запад просто найдет новые, более дешевые источники. Так уже было, вы просто забыли. И так будет. А Меркель будут вспоминать как газовую королеву, устроившую "армагедон" на рынке газа за две недели до выборов в Германии...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости