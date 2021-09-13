Главных транзитёров российского газа ждет борьба за выживание

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13 сентября 2021, 17:41 Источник: ruslanostashko.livejournal.com

Отечественная труба заработает уже 1 октября, сообщают СМИ. А это значит, что необходимость сразу в двух транзитных маршрутах – через Польщу и "Евроукрию" – отпадёт. Должен остаться только один.

«Начало поставок газа по магистрали "Северный поток 2" ожидается с 1 октября", - сообщает не какая-нибудь «кремлёвская пропаганда», а агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами "Газпрома".

Спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.

Сроки начала поступления газа с "Северного потока 2" в ГТС Европы зависят от решения регулятора ФРГ

Выгодополучателями проекта станут Россия и Германия, а также те европейские энергетические концерны, которые вложились в его реализацию. А на кого упадёт основная тяжесть убытков – вопрос интересный. Ведь, как пишут российские эксперты по газовому рынку, после запуска новой трубы из двух главных транзитёров выживет лишь один.

«В случае полной загрузки "своих", прямых газопроводов "Северный поток", "Северный поток — 2", "Турецкий поток", "Голубой поток" Россия может экспортировать в Европу (с учётом Турции) почти 160 миллиардов кубометров газа. Если быть абсолютно точным, мощности, предназначенные исключительно для Турции, немного избыточны, а значит, соответственно, мощности для Европы окажутся чуть меньше.

Другими словами, "Газпрому" в любом случае нужны дополнительные объёмы экспорта - около 40 миллиардов кубов при "базовом" экспорте в 200 миллиардов. И здесь появляется альтернатива между двумя маршрутами — через Польшу (мощность 36 миллиардов) или через Украину (40 миллиардов оплаченных, но можно и больше)».

Что означает эта альтернатива?

Она означает, что транзит через "Евроукрию" вскоре нанесёт убыток Польше, дополнительные мощности у которой прошедшим летом не зря отказался резервировать «Газпром». Но это – лишь пока действует ранее заключённый с "цеевропейцами" контракт. Когда же его действие окончится, то ситуация – перевернётся.

«Транзит через Польшу (газопровод "Ямал — Европа") удобнее — он короче и дешевле. В том числе и потому, что до Польши газопровод проходит через Белоруссию, а белорусский участок принадлежит "Газпрому".

Именно поэтому основные "переживания" в долгосрочной перспективе связаны с судьбой украинского транзита. Но в течение ближайших трёх лет у "Газпрома" есть закреплённые контрактом обязательства перед Украиной по прокачке 40 миллиардов кубометров газа в год. Соответственно, в случае полной загрузки новых магистралей на ближайшие три года пострадает именно польское направление».

То есть, сперва – «евроукры» ради сохранения гешефтов будут наносить ущерб польскому кошельку. А через 3 года – Варшава радостно отомстит Киеву, бросившись обслуживать «клятых русских», чтобы заработать на транзите.

Противостояние предвидится эпичное, одни ненавистники России схватятся с другими всерьёз, без шуток. Укры подчеркнут, что Варшава и так много лет уминала дотации от щедрот Евросоюза. Поляки в ответ напомнят о Бандере, о Волынской резне, а также о том, что недопустимо для пострадавшей от "москальской агрессии" аграрной сверхдержаве делать бизнес на агрессивном грязном газе.

За Киев впишется вильная Джорджия, а также Литва, помнящая о претензиях поляков на город Вильно

За Варшаву будет выступать, допустим, Венгрия, чтобы подложить украм очередного кабанчика за свидомый закон о языках, ущемляющий права венгров в Закарпатье.

Россия же станет взирать на этот балаган со стороны, изредка показывая фигу тем незалежникам, которые попытаются втянуть их в битву постсоветских хозяйствующих субъектов за гешефты на оккупационном газе.

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