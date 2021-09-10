Рабочий класс Германии пробуют приучить к вегетарианству

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

10 сентября 2021, 16:10 Источник: sapojnik.livejournal.com

Сногсшибательная новость последних дней - концерн Фольксваген сделал все свои корпоративные столовые для служащих... вегетарианскими. Или, говоря проще - теперь в этих столовых нет мясных блюд. Вообще. Никаких. На заводах Фольксвагена работают сотни тысяч человек, так что новация, скажем мягко, весьма значимая.

Как это соотносится с недавним заявлением миллиардера Дерипаски, что "мы все должны сократить потребление"? В первом случае - Германия, во втором - Россия... Но это всё - звенья одной цепи, той самой, которую нам всем незаметно набрасывают на горло. О каких таких "мы" говорит Дерипаска? У него замах простой - он говорит обо всем человечестве.

Все должны "сокращать потребление" - ездить на самокатах, а не на личных авто, жить в общежитиях (коливинги), а не в своих домах, горячая вода - роскошь, отопление зимой - преступление, отдельные офисы для компаний - транжирство (коворкинг), вообще собственность - зло (все ведь можно арендовать - лизинг), ну а уж есть мясо - это вообще предельная наглость в век "Новой нормальности".

Мясоедам конец - зверушкам радость

Грета Тунберг бросила первый мячик насчет "пукающих коров", однако планы мирового прогрессивно-экологического движения, как видим, много глобальней: дело не в коровах, просто мясо вообще - "харам". Тут и соображения сентиментальности - как же можно убивать несчастных зверюшек? За что? Но главное - это, дескать, вредит экологии.

Все, решено - население планеты будут постепенно от мяса отучать

Методика ведь уже отработана - на борьбе с курильщиками во всемирном масштабе. С курением ведь все прошло на ура, без сучка и задоринки? Ну и с мясом будет так же. Основной метод - сочетание тотальной пропаганды во всех СМИ "о вреде мяса" плюс акцизы, как на "вредный продукт". Будут вводиться акцизы, задирая его цену до полного отсечения основной массы населения.

Сейчас в Германии началась кампания снова сделать мясо пищей богачей

И дело даже не в подорожании как таковом, точнее, не в обычном подорожании, а в принципах производства мяса. Во-первых, дешёвое мясо связанно с "негуманным" выращиванием животных, и это будут запрещать. Во-вторых, на мясо хотят непомерно наращивать цены, чтоб "отучить" людей от него, потому что производство мяса — одна из причин экологической катастрофы".

Все это было бы смешно, и, "конечно, у них ничего с этим не выйдет" - если б не опыт последних десятилетий, показывающий наглядно, что "у них" почему-то всё пока получается. Могли ли мы еще года два назад поверить, что целые страны будут сидеть в своих домах под арестом, не имея права выйти на улицу...

Но нас "небольно урежут". От мяса мы будем отказываться постепенно и практически добровольно. Многие ведь у нас в стране и так питаются в основном макаронами? Ну вот. Просто таких людей станет больше - в их число войдете и вы. А там, глядишь, Илон Маск подгонит "мясо из пробирки"... Заживем!

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