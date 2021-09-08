НАТО угрожает миру применением 5-й статьи своего Устава

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8 сентября 2021, 15:05 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Возможный конфликт глобального характера, к которому движется мир, находится на первом этапе своей подготовки. Формируются умы тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты.

Не так давно США отвергли инициативу президента России Владимира Путина по международной кибербезопасности. Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс, как пишет газета The New York Times, назвал «циничной и дешевой пропагандой» предложение российского лидера возобновить международное сотрудничество в области информационной безопасности».

Выборы президента США, запомнившиеся всему миру грандиозным скандалом, состоялись 8 ноября 2016 года. Победу тогда по результатам голосования одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Практически сразу после оглашения результатов сторонники проигравшей стороны, кандидата от демократов Хиллари Клинтон, заявили о «российском вмешательстве» в выборы. Однако никаких доказательств до сих пор предоставлено не было.

Согласно публикации в The Washington Post, авторы доклада из ЦРУ выяснили, что связанные с российским правительством люди снабжали сайт Wikileaks тысячами украденных электронных писем из штаба Демократической партии США. В команде избранного президента США тогда к докладу ЦРУ отнеслись со скепсисом

«Доклад написали те же самые люди, которые утверждали, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения. Выборы закончились давно и сейчас время идти вперед и снова делать Америку великой», — говорится в заявлении.

Европейский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, заявил, что кибератаками в ходе предвыборной кампании в США руководили сами власти Штатов. Такое заявление он сделал в интервью Fox News.

«Думаю, Guccifer 2.0 — это дело рук людей из Госдепартамента, кибернетического командования АНБ и проекта Vault 7 ЦРУ», — отметил он. Таким образом, известный взломщик опроверг обвинения американской стороны в причастности к атакам Москвы.

Однако, несмотря на отсутствие каких-либо прямых доказательств вины, так называемой атрибуции хакерских атак, информационное давление со стороны представителей Госдепартамента США и высокопоставленных чиновников НАТО продолжается. Так британский генерал Адриан Брэдшоу, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе, заявил, что «фейковые новости, кибервзломы и политическое воздействие против одной из стран НАТО могут быть расценены как акт агрессии против всего альянса».

НАТО готова применить статью 5 своего Устава о коллективной защите в ответ на кибератаки из России

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios. Генсек подчеркнул, что решение о совместном ответе НАТО, не будет приниматься автоматически. При этом он отказался уточнить, при каких именно условиях может быть задействована статья. «Считаю, что мы не должны давать это преимущество никакому потенциальному противнику», — сказал он.

Текст 5 статьи устава НАТО допускает весьма широкую трактовку

Статья гласит, что нападение на одну или несколько стран альянса, причем не только вооруженное, но и посредством кибератаки, «…будет рассматриваться как нападение на них в целом». В случае такого нападения каждая из стран альянса окажет помощь «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы».

Увязка хакерских атак с 5-й статьей устава НАТО создает гипотетический сценарий, при котором спецслужбы получают опцию по конструированию повода к войне, банально организуя фейковую кибератаку, достаточно чувствительную для общества и инфраструктуры, в чем могут быть обвинены Китай или Россия, которые на дипломатическом и медийной уровне заранее навязываются обществу как главные виновники таких атак.

Это можно назвать условным сценарием "киберпробирки Пауэлла" или "кибер-Тонкинским инцидентом"...

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