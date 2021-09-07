Развенчание российских стереотипов о белорусах...

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7 сентября 2021, 16:53 Источник: amarok-man.livejournal.com

Много, ох, много развелось нынче стереотипов о белорусах! Выбрал некоторые - самые интересные - и попробую их прокомментировать. Как-никак, живу в этой стране и вижу ситуацию изнутри.

Стереотип №1. Многие россияне убеждены, что в Беларуси все продукты до сих пор производятся по советским ГОСТам

Этот стереотип неправильный по факту, но правильный по сути. Иными словами, продукты делают качественно, и за этим следят, но в Беларуси уже давно другие стандарты качества. Тех, что когда-то были в СССР, почти не осталось - время идет, многое поменялось. Но, повторюсь, за качеством следят.

Стереотип №2. В Беларуси работы нет, поэтому белорусы едут на заработки в Россию

Действительно, многие уезжают на заработки. Это не потому (а точнее - не всегда потому), что работы в Беларуси нет. Просто в России уровень зарплат в целом выше, ограничений на работу для белорусов нет. Вот люди и пользуются.

У меня есть знакомый, который работает строителем в Подмосковье. Спросил его, зачем уезжает? Он ответил: в том же Минске он мог бы заработать 1000-1500 рублей (30-45 тыс. RUB) в месяц, в Москве - например, в 1,5-2 раза больше. То есть в РФ ездит не потому что плохо в Беларуси, а потому что в России специалистам его профиля лучше платят.

В Беларуси есть населенные пункты, где работы мало или она низкооплачиваемая (например, можно заработать 500-600 руб., или 15-18 тыс. RUB, в месяц). Люди вынуждены "крутиться", кто-то находит работу в областных городах или столице, а кто-то - едет на заработки за рубеж.

Примечательно: работают белорусы в России, но жить возвращаются в Беларусь. И еще одно: довольно много россиян в свою очередь уезжают жить и работать в Беларусь. В моем окружении таких уже трое (не считая жену), в том числе один журналист и один фитнес-тренер.

Стереотип №3. Белорусская продукция нужна только России, больше её нигде не купят

Действительно, много своей продукции Беларусь реализует в России. Это ключевой рынок сбыта, но не единственный. Экспорт в Россию составляет примерно 45-50%.

Основное достоинство белорусской продукции - если брать в целом - сравнительно низкая цена при хорошем качестве. Тот же трактор, может, и не самый технологичный, но он дешевый! Богатый фермер может себе позволить что-то получше, а бедный, например, возьмет. Что касается продуктов, то здесь в Беларуси вообще полный порядок. Так что говорить "нигде не купят" - явно неправильно.

Строго говоря, мы живем в таком мире, где на любой товар найдется свой покупатель. Чем, например, танцы в "ТикТоке" или посты в "Инстаграме" - не товар? Еще какой товар из сферы развлечений. Миллиарды людей его "покупают" каждый месяц... А трактор и колбасу и подавно купят...

Стереотип №4. Белорусы с Россией не просто так, а за что-то

Тоже часто попадается в комментах, мол, белорусы с Россией, пока та поддерживает, а случись что - сразу предадут... На это отвечу очень коротко: я не знаю другой такой страны, как Беларусь, где к россиянам относились бы лучше. И добавить тут особенно нечего.

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