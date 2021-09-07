Павел Дуров покатил телегу на Netflix и TikTok

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7 сентября 2021, 16:27

Он хочет вырвать аудиторию из мира вымысла в реальность, но начал почему-то не со своего родного Телеграма.



Основатель Телеграм Павел Дуров напомнил в своём блоге, что наше сознание на глубоком уровне не отличает вымысел от реальности. Поэтому ищет решения несуществующих проблем.



Критикуя контент Netflix и TikTok, Дуров сожалеет, что большинство людей в этих соцсетях уходят от реальности, упуская возможность менять мир. «Чтобы быть креативными и продуктивными, мы должны сначала очистить свои умы от липкой грязи нерелевантного контента, которой его ежедневно наводняют «алгоритмы рекомендаций». Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», - пишет Дуров.



Правда, он ничего не сказал относительно фейковых каналов в его родном Телеграм, где каждый пишет то, что хочет, и понять, где реальность, а где вымысел или даже ложь, совсем непросто или даже невозможно. И никакой ответственности, потому что большинство каналов то анонимные, а грязь или правда льются на вполне конкретных людей, иногда очень даже известных. А если эта грязь льётся, значит, это кому-нибудь нужно, несмотря на глубокий уровень сознания, которое ищет решения несуществующих проблем.





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