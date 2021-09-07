Литва просит Белоруссию отменить использование навигационных пломб

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

7 сентября 2021, 15:31 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Международный союз автомобильного транспорта (IRU), входящий в состав ООН, попросил Белоруссию отказаться от использования навигационных пломб для отслеживания грузов. В частности, на этом настаивают в Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков (Linava), пишет RuBaltic.ru.

В союзе назвали нововведение, которое вступило в силу 30 августа, «дискриминационным», так как пломбы применяются исключительно только к грузам, ввозимым в Белоруссию из Литвы. В связи с этим IRU направил в белорусские Министерство транспорта и Государственный таможенный комитет прошение об изменениях.

«Таким образом искусственно создается дискриминация между различными видами транспорта, что является несправедливым отношением к транспортным операторам. Намерение установить навигационные пломбы в Евразийской экономической зоне окажет еще более негативное влияние на торговлю и транспорт в этом регионе, будет иметь негативные последствия для экономики и конкурентоспособности», — заявил генеральный секретарь IRU Умберто де Претто.

Отмечается, что литовские перевозчики уже обратились к правительству своей страны и ответственным министерствам с просьбой посоветоваться с соседями — Латвией и Польшей, чтобы аналогичные решения были применены к перевозчикам, прибывающим в эти страны из Белоруссии.

Напомним, что навигационная пломба — устройство, которое позволяет отслеживать передвижение грузов. Она устанавливается на границе, а снимается таможней в конечном пункте следования грузовика.

Такие устройства применяются при выявлении признаков несоблюдения законодательства, а также при неоднократном нарушении перевозчиком правил транзита товаров. Впрочем, в постановлении белорусского Совмина сделано исключение для грузовиков, которые перевозят в Белоруссию по территории Литвы товары из Калининградской области в рамках таможенного транзита. Также навигационные пломбы можно не использовать тяжеловесным или крупногабаритным транспортным средствам, для проезда которых необходимо получать специальное разрешение.

Тут нужно учитывать, что около 70% грузов, которые пересекают белорусскую границу, — транзитные. «С помощью электронных пломб мы можем в режиме реального времени отслеживать нахождение транспортного средства. Как это реализуется на практике? Вместо обычной пломбы мы ставим навигационную. Она работает через системы спутниковой связи GPS, ГЛОНАСС, а также в сетях мобильных операторов.

Транзит грузов становится полностью прозрачным

Отправители, получатели, таможенные органы смогут в любой момент отследить их прохождение по территории ЕАЭС», — говорит представитель белорусской таможни Андрей Большаков.

Следует отметить, что постановление о навигационных пломбах появилось в Белоруссии не внезапно. Испытания, в ходе которых проходила обкатка данной технологии, состоялись еще в позапрошлом году. «Во-первых, это серьезный барьер на пути нелегального перемещения товаров. Проще говоря, контрабанды. Во-вторых, исключаются незаконные махинации с грузами, обеспечиваются их сохранность и безопасность. В-третьих, увеличивается скорость доставки» - уточнил таможенник.

В свою очередь, директор компании-оператора Владимир Пташник рассказал: «Вещь надежная. Мы пробовали ее топить в воде, бить электрошокером, создавали всевозможные помехи. Пломба по-прежнему передает сигнал. Если происходит ее вскрытие, об этом тут же становится известно оператору. Незамеченным уйти с установленного маршрута тоже не получится».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости