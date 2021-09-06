Аргументы Недели Жаркое из блогов 13+

Эксперимент на предмет «уравниловки при социализме»

Профессор экономики рассказывал, как однажды «завалил» целую группу

, 14:35 Источник: humankind.livejournal.com

Эксперимент на предмет «уравниловки при социализме»

Группа настаивала на том, что социализм «работает» и что никто при этом не будет бедным и никто — богатым. Великое выравнивание, или бесперспективная уравниловка...

Профессор сказал: хорошо, поставим в этом классе эксперимент на предмет социализма. Все оценки будут усредняться, и каждый получит одинаковую оценку, таким образом, никто не провалится и никто не получит «отлично».

После первой контрольной оценки были усреднены и все получили «хорошо»

Студенты, учившиеся упорно, были расстроены, а студенты, кто учился мало — счастливы. Но ко времени второй контрольной студенты, кто учился мало, занимались ещё меньше, а те, кто учились упорно, решили, что тоже хотят халявы, поэтому занимались немного...

Вторая контрольная в среднем дала «удовлетворительно»...

Никто не радовался...

Когда же прошла третья контрольная, в среднем вышло «неудовлетворительно»

Результат так и не улучшился:

Ссоры, упрёки, ругань приводили к враждебным отношениям и никто не собирался учиться за других...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Дас

В мире

Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

Депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами». Соответствующее заявление парламентарий сделал некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Экономика

В мире

Общество

Политика

Экономика

Общество

Общество

Политика

Политика

Политика

Лавров заявил, что США по-прежнему считают возможным навязывать России внутреннюю повестку дня

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не принесла кардинальных перемен в отношениях Москвы и Вашингтона. По словам российского дипломата, американская сторона по-прежнему полагает, что может навязывать Российской Федерации внутреннюю повестку дня, а также голословно обвиняет Москву в том, она вмешивается во внутренние дела Вашингтона, не предъявляя, однако никаких конкретных фактов.

Политика

Общество

В мире

В мире