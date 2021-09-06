Эксперимент на предмет «уравниловки при социализме»

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6 сентября 2021, 14:35 Источник: humankind.livejournal.com

Группа настаивала на том, что социализм «работает» и что никто при этом не будет бедным и никто — богатым. Великое выравнивание, или бесперспективная уравниловка...

Профессор сказал: хорошо, поставим в этом классе эксперимент на предмет социализма. Все оценки будут усредняться, и каждый получит одинаковую оценку, таким образом, никто не провалится и никто не получит «отлично».

После первой контрольной оценки были усреднены и все получили «хорошо»

Студенты, учившиеся упорно, были расстроены, а студенты, кто учился мало — счастливы. Но ко времени второй контрольной студенты, кто учился мало, занимались ещё меньше, а те, кто учились упорно, решили, что тоже хотят халявы, поэтому занимались немного...

Вторая контрольная в среднем дала «удовлетворительно»...

Никто не радовался...

Когда же прошла третья контрольная, в среднем вышло «неудовлетворительно»

Результат так и не улучшился:

Ссоры, упрёки, ругань приводили к враждебным отношениям и никто не собирался учиться за других...

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