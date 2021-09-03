Россия и в будущем сохранит статус великой энергетической державы

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3 сентября 2021, 16:49 Источник: el-murid.livejournal.com

Даже без природного газа, Россия в будущем может сохранить за собой статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода. Об этом заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Плохие перспективы по поставкам газа в Европу вынуждают Кремль искать варианты использования построенных (хотя всё ещё не до конца) газотранспортных систем Турецкого потока и Северного потока-2. Уже ясно, что завалить Европу газом не получится, и нужно как-то выкручиваться из сложившегося положения.

Теоретически загрузить мощности трубопроводов водородом возможно

Водород поступает в трубу вместе с метаном, затем смесь разделяется на месте и водород попадает в отдельную трубу. Но есть одна закавыка - водород при всех своих перспективах всё еще просто перспективное топливо, и не более того. Спрос на него ограничен, лишний водород никому не нужен. Рынок водорода сегодня - это 110 млн тонн в год. Предполагается, что он увеличится примерно на треть за тридцать лет.

Сфера использования водорода - химическая промышленность и металлургия (в основном). Аммиак, восстановление железа и так, по мелочи. Резко увеличить спрос можно только созданием совершенно нового сегмента потребления водорода - к примеру, двигателей внутреннего сгорания на водороде. Вроде бы даже очень в тренде на декарбонизацию. Правда, производство самого водорода как раз природу очень даже карбонизирует - его добывают из метана

Метод паровой конверсии дает на выходе водород и тот самый углекислый газ. Грубо - на 1 кг водорода получается 5 с лишним кг углекислого газа. Замучишься платить европейский "карбоновый налог".

Но увы, пока с водородными двигателями не так чтобы и перспективно. Они есть, но массовое их производство пока выглядит, мягко говоря, фантастикой. Сейчас тренд - на электродвигатели. И вот тут ожидается бум и всплеск. На подходе массовые технологии, огромные инвестиции направлены на создание максимально ёмких батарей с высокой плотностью "упаковки" энергии, а также на технологии быстрой зарядки. Водородными двигателями занимаются, но с энтузиазмом вокруг электрических не сравнить.

Что говорит лишь о том, что пока водородная энергетика остаётся на прежнем уровне, а потому рассчитывать на всплеск интереса и потребления водорода не приходится.

Но помечтать и что-то там такое сказать - а почему бы и нет...

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