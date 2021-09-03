В Минобре вспомнили о «советской» школьной парте

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3 сентября 2021, 16:38 Источник: masterok.livejournal.com

Те, кто жили и учились в Советском Союзе, наверняка помнят, что в школах в те времена стояли особого вида парты - с наклонной столешницей и цельной конструкцией, которая не позволяла изменить расстояние между сидением и столом. Пожалуй, лишь сегодняшние пенсионеры успели отучиться в начальных классах именно за такой партой.

Полвека назад от них стали отказываться, а не так давно внезапно вспомнили, желая, чтобы они вновь заняли место в классах. И решение такое неслучайно, ведь наклонная парта Эрисмана, которая придумана полтора столетия назад была и остается самой удобной и безопасной мебелью, за которой можно заниматься ученикам.

Справедливости ради, следует отметить, что подобная конструкция столов существовала очень давно: первые прототипы подобной мебели появились ещё в эпоху Возрождения, а позже он трансформировался в конторку или секретер, а уже затем — в школьную парту. В 1865 году швейцарский врач по фамилии Фарнер в одном из своих трудов представил чертеж школьной мебели, и считается, что именно на их основе уже свою концепцию предложил Эрисман.

Фёдор Фёдорович Эрисман - известный во второй половине XIX века российско-швейцарский гигиенист

Ему было всего 28 лет, когда он опубликовал свой научный труд «Влияние школ на происхождение близорукости»: на ее страницах он представил анализ зависимости развития глазных и телесных заболеваний от неправильного положения ученика за столом. Исходя из собственных представлений и результатов исследований, он создал новую мебель, которая своей правильной конструкцией обеспечивала бы комфортные условия ученику для письма, чтения, рисования.

Среди конструктивных особенностей одноместной парты Эрисмана в первую очередь стоит выделить специальный наклон ее столешницы - она была расположена таким образом, чтобы текст можно было читать только под прямым углом. Кроме того, ученый, который много лет посвятил лечению глазных болезней, принял во внимание и оптимальное расстояние для чтения — 30-40 сантиметров. Получалось, что ученик, который сидит за такой партой, просто лишен необходимости сутулиться.

Довольно быстро парту Эрисмана ввели в учебные заведения дореволюционной России. Правда, производить было ее довольно накладно, поэтому в те времена она в основном бытовала в элитарных школах и гимназиях.

Однако история этой уникальной школьной мебели на этом не закончилась

Буквально через несколько лет петербургский студент Пётр Феоктистович Коротков решил усовершенствовать концепт Эрисмана: парта стала двухместной, а также он придумал оснастить её откидной крышкой, крючками для портфелей и полкой для учебников под столешницей. Претерпела изменения и сама столешница: именно Коротком решил расположить на ней углубления для чернильниц и два желобка для пера и карандаша.

После Октябрьской революции в стране изменилось очень многое, но школьных парт это особо не коснулось: в советских школах продолжили использовать наклонные парты Эрисмана. Несмотря на то, что прошло несколько десятилетий, они продолжали оставаться актуальными из-за своей исключительной функциональности и безопасности для здоровья учеников: конструкция школьной парты позволяла сохранять правильную осанку и не мешать работать соседу, а также отсутствие острых углов, выступающих частей крепёжных элементов значительно снижали риск травмирования ребенка в классе.

Больше пяти десятилетий парты дореволюционного врача Федора Федоровича Эрисмана повсеместно использовались в советских школах, однако позже их стали заменять на мебель других конструкций, хотя какое-то время старые столы еще продолжали использоваться в классах начальной школы. Казалось, что о партах Эрисмана забыли насовсем, однако не так давно отечественные чиновники задумались о возвращении старой-доброй мебели в классы, которую превзойти так никто и не смог все полтора века ее существования.

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