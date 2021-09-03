Центробанк закладывает в расчёты крах мировой финансовой системы

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3 сентября 2021, 14:25 Источник: olegmakarenko.ru

Как видите на приложенной схеме, уже через пару лет наш Центробанк ожидает финансовый кризис и глобальную инфляцию. Пока что ожидает осторожно, как менее вероятные сценарии, однако всё же закладывает уже в свои расчёты ожидаемые судороги мировой финансовой системы.

Главное, что должно волновать россиян — рублёвая ключевая ставка

ЦБ собирается поднимать её и дальше, до 6-7% в следующем году. Возможно, это позволит прижать рублёвую инфляцию к уровню в 4%. Впрочем, если после выборов продолжат и программу льготной ипотеки, и практику разбрасывания золотых монет с крыши, рублёвая инфляция может оказаться гораздо более высокой.

На фоне того ужаса, который мы наблюдаем в США и Европе, нашему ЦБ можно только аплодировать. Пока все наперегонки плющат ставки на околонулевых отметках, российский ЦБ держит ставку на уровне в 6,5%, обещая поднять её ещё выше.

Когда гиперинфляция выльется на рынки, высокая ставка защитит рубль от импорта этого безумия

Наши пошлины и налоги настроены таким образом, чтобы принуждать поставщиков переносить производство в Россию. Хочешь работать на огромном российском рынке — или строй заводы у нас, или смотри, как заводы строят твои конкуренты. Компания «Филипс», например, недавно развернула производство томографов под Москвой...

Скоро её примеру будут вынуждены последовать многие производители компьютерного железа. Так, госорганам запретили закупать иностранные компьютеры, включая серверы и планшеты. Исключение сделано только для компьютеров, у которых российских аналогов вообще нет.

Производителей микропроцессоров в России достаточно. На их основе делают вполне конкурентоспособные компьютеры, особенно офисного и серверного толка. Рынка госзакупок должно хватить, чтобы производители могли финансировать исследования и расширять производство.

Америка сейчас далеко не в лучшей форме

Афганистан бросили очень некрасиво. С Тайванем ситуация иная, однако далеко не факт, что США захотят защищать его от Китая. А на Тайване сосредоточена львиная доля производства современных компьютерных чипов. Если остров окажется на осадном положении, в мире начнётся серьёзнейший дефицит разнообразного компьютерного железа. Это значит, что Россия должна подстраховаться: поддержать отечественных производителей, даже если в качестве побочного эффекта государство вынуждено будет несколько лет закупать компьютеры по более высоким ценам.

Российская антимонопольная служба в две руки душит сейчас американских интернет-гигантов, которые одновременно и вмешиваются в политику, и злоупотребляют своим монопольным положением. Букинг недавно оштрафовали на 1,3 млрд рублей, и компания уже проиграла первый суд...

Корпорация Эппл также получила предупреждение. Это значит, что Эппл должна соблюдать правила и платить высокие налоги, причём делать и то, и другое одновременно.

Мы всегда должны защищать свою экономику

В условиях подступающего кризиса мы должны помогать своим втрое усерднее. Высокая (по нынешним временам) рублёвая ставка, высокие пошлины на импорт готовых товаров, курощение иностранных монополистов — это всё детали одного большого плана по обороне наших экономических границ.

Когда кризис грянет, тяжело будет всем

Однако конкретно Россия может даже и выиграть от кризиса. Так как мы, в отличие от большей части других крупных стран, напряжённо готовимся к нему ещё с 2014 года.

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