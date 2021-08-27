Кто будет прикрывать последний американский самолет из Кабула?

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27 августа 2021, 17:33 Источник: chern-molnija.livejournal.com

31 августа должен завершиться американский исход из Афганистана. Эвакуация проходит не блестяще, но если сравнивать с отступлением Наполеона из Москвы... Однако меня интересует один вопрос.

Кто прикроет последних американцев?

Сейчас эвакуацию обеспечивают 6 тысяч американских солдат. Но им ведь тоже надо будет покинуть Кабул. И когда они будут садиться в последний самолет, кто займет их позиции на пропускных пунктах, в огневых точках? Кто встанет с оружием возле взлетной полосы, чтобы на этот раз к самолету не привязал себя не афганский мальчишка, продавец арбузов, а игиловец с поясом шахида? Кто займет технические помещения аэропорта и будет давать указания экипажу взлетающего самолета из диспетчерской?

Британцы?

Но если они будут прикрывать американцев, то кто будет прикрывать самих британцев, которым тоже ведь придется улетать?

Украинцы?

Зеленский бы с готовностью отдал такой приказ. Но есть сомнения, что он был бы выполнен...

Талибы?

А больше и некому. Либо Байден договорился, что последний американский самолет из Кабула будут прикрывать, принимая на себя предназначенные американцам игиловские взрывы, талибы, которых американцы убивали на протяжении 20 лет, либо последним американским солдатам придется отступать к афганской границе наземной колонной или на вертолете, если ему хватит дальности.

Причем еще до того, как будет загружаться последний американский самолет из Кабула, американская линия обороны аэропорта начнет таять, поскольку 6 тысяч человек на один самолет не посадишь. И кто-то эту линию обороны должен будет постепенно занимать

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