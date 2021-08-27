Теперь «подавиться своим молоком» Литве посоветовал Китай

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27 августа 2021, 15:57 Источник: varjag2007su.livejournal.com

Традиционный главный рынок сбыта для литовской «молочки» всегда был один — Россия. После того, как литовская власть своей невменяемой антироссийской политикой добилась в Евросоюзе войны санкций и контрсанкций, этот рынок закрылся.

Тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте в том роковом для литовской «молочки» 2014 году риторически вопрошала у посла России в Литве: "Вы тут еще не подавились литовским молоком?

Спустя 7 лет подавиться своим молоком Литве предлагает Китай, которым литовские политики много лет обещали своим молочникам заместить выпавший российский рынок.

Еще в 2018 году Даля Грибаускайте посещала Шанхай, где на сельскохозяйственной выставке расхваливала вкусовые качества литовских ряженки и сметаны. Всячески подчеркивалось, что на России свет клином не сошелся, для Литвы всегда найдутся альтернативные рынки сбыта, и полуторамиллиардный Китай — самый перспективный из них.

Чтобы этот рынок заполучить, Литва даже шла на нарушение блоковой дисциплины и собственных догм. В Вильнюсе принимали китайских коммунистов — носителей запрещенной в Литве «преступной идеологии», а ряженку китайским товарищам Даля Грибаускайте нахваливала в те дни, когда Восточную Европу инспектировал помощник госсекретаря США по Европе и Евразии, который строго-настрого предупреждал американских союзников в Европе: не иметь никаких дел с Китаем!

Теперь выясняется, что все те усилия — псу под хвост. И дело оказалось не в Китае, как ранее оно было не в России. Дело в самой Литве и ее невменяемой внешней политике.

За каких-то полтора года литовские политики, не отказываясь от расчетов на китайский транзит, китайские инвестиции в инфраструктуру Клайпедского порта и экспорт в Китай, сделали Литву флагманом антикитайской политики Евросоюза, провозгласили борьбу с «геноцидом уйгуров» и открыли в Вильнюсе официальное представительство Тайваня.

В результате Китай решил устроить Литве показательную порку. На примере одной небольшой страны показать всей Европе, как с ним не надо себя вести.

Посол КНР из Литвы отозван

Против литовских авторов антикитайской резолюции в Европарламенте введены санкции. На прошлой неделе Пекин приостановил грузовой железнодорожный транзит в Литву.

Теперь выясняется, что у литовских экспортеров фиаско в отношениях с Китаем. Завтра, глядишь, выяснится, что все инвестиционные проекты в Литве с участием КНР заморожены.

Руководители Литвы, привыкшие к тому, что максимум российской реакции на их антироссийские выпады — это саркастический комментарий Марии Захаровой, к жесткому ответу Пекина оказались явно не готовы.

Китай сегодня не просто показывает Москве, как надо вести себя с враждебно настроенными режимами, — он предлагает России совместно отпинать литовскую «шавку», чтобы впредь знала, на кого нельзя гавкать.

«Китаю и России необходимо вместе нанести сильный удар по одной или двум шетеркам США в качестве предупреждения другим странам. Китай не должен позволять нескольким союзникам США провоцировать Китай и Россию, нарушая основополагающий принцип международных отношений», — пишет рупор китайской Компартии Global Times о Литве, которая, по мнению китайцев, «сошла с ума».

Литовская власть на такие призывы из Поднебесной реагирует так, как и положено шавке. То есть скулит. Глава МИД Литвы уже неоднократно выражал надежду на возвращение китайского посла в Вильнюс...

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