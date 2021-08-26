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Единственный выход — своей активностью на выборах показывать недовольство...

Не хотеть кардинальных перемен сегодня — это мудрость

, 18:02 Источник: nelidova-ng.livejournal.com

Единственный выход — своей активностью на выборах показывать недовольство...

Оппозиция задорно атакует власть. Глаголом жжёт сердца людей. Вырывает сердце, как Данко, и ведёт тёмные массы к свету. А массы не хотят. Упираются.

КПД от этих талантливых, умных, острых, пламенных призывов — как от пинцетика, выщипывающего травку. Поверьте деревенскому человеку. Рвёте сорняк — а на смену ему полезет ещё более мощный и злой. Потому что по-хорошему нужно выкорчёвывать корни, уходящие вглубь и вширь на несколько метров.

Сорняк (власть), расцветший жирным махровым цветом, никогда бы не взрос, не будь корней, питающих его.

Корни — это народ. Выкорчевать народ?

Трудно бывает понять окружающих. Когда власть милостиво разрешает митинги в защиту пенсионеров — а приходят единицы. Когда, допустим, начинаешь в Энергосетях громко возмущаться громадными очередями и духотой и пытаться собрать подписи — от тебя шарахаются, как от чумы.

И каждый про себя думает: я бы пошёл и выступил, но я одинок. Никто меня не поддержит. Если посадят — никто не заступится. И это правда. Все промолчат.

Так было, когда кучка красноармейцев грабила и угоняла кулаков — а соседи глядели из-за угла. То есть Сталин и советская власть тут ни при чём — в людях уже был заложена эта черта. Страх, предательство. Гибнут первыми ведь всегда отважные и безрассудные.
Чем это объяснить. Тут нужно к историкам, социологам, психологам...

***

Почему не желание менять власть сегодня — это мудрость?

Потому, что сегодня менять власть – это шило на мыло...

Большинство прекрасно понимают свою несостоятельность, разобщённость и апатию. При таком незрелом обществе к власти стопроцентно придут негодяи. Идеалисты с ЖЖ поэтизируют перемены. Молодые глупыши, обжигаясь, готовы вытаскивать каштаны из огня.

А плодами воспользуются проходимцы — перестройка тому ещё не остывший пример

А если и придут порядочные и благородные — то при таком дряблом обществе сориентируются и быстро станут жуликами и ворами. Поставьте к нам шведского мэра — через год он с велосипеда пересядет на «мерседес», а через пять лет поставит золотой унитаз. Мы своим попустительством кого угодно развратим.

Поэтому — бессмысленно менять власть, если самим меняться не получается

***

Что лучше — сильная власть, устоявшийся тоталитаризм — или слабая власть, 30 маленьких враждующих государств, 30 маленьких царьков, 30 маленьких доморощенных коррупционных элит?

Именно так стоит вопрос. Или вы думаете, Америка, Китай и прочие спят и видят процветающую Россию? Разграбить Россию уже разграбили, второй шаг именно территориальное раздробление и исчезновение России с карты мира как страны.

Моим будущим внукам будут кричать: «Удмуртия для удмуртов», а племянники в соседних республиках будут учить математику и биологию на татарском и чувашском языках, иначе русские вон.

А пока я объясняю налево и направо, что нужно идти на выборы. Понятно, кто победит... Но единственный выход — хотя бы своей активностью показывать недовольство...

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